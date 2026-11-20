Bordighera. Prevenzione, informazione e sensibilizzazione per contrastare il diabete infantile. È questo l’obiettivo del service che il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha rinnovato in occasione della Giornata mondiale del diabete, organizzando il 19 novembre una giornata di screening nei tre plessi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Bordighera: De Amicis, in via Pelloux, Rodari, in via Pasteur, e M. Primina, a Borghetto San Nicolò.

L’attività, realizzata in collaborazione con l’Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure e la sua presidente Efisia Palmas, ha permesso di effettuare il controllo della glicemia a 57 alunni delle classi quinte e a tre insegnanti, naturalmente previo consenso dei genitori. Il bilancio è stato positivo: non sono emerse situazioni da segnalare.

Oltre allo screening, l’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di educazione alla salute. I bambini, descritti dagli organizzatori come particolarmente curiosi e partecipi, hanno posto numerose domande, ricevendo spiegazioni sul diabete di tipo 1, una patologia che si manifesta spesso durante l’infanzia o l’adolescenza e che è legata all’incapacità del pancreas di produrre insulina.

Particolare attenzione è stata dedicata ai sintomi che possono rappresentare campanelli d’allarme: un aumento significativo della frequenza della minzione, una sete molto più intensa del solito e una stanchezza insolita. Ai piccoli è stato raccomandato di riferire questi segnali a genitori, nonni, insegnanti e agli adulti di riferimento, affinché possano essere riconosciuti tempestivamente.

A rendere ancora più coinvolgente l’incontro è stato Lino, il simpatico orsacchiotto dell’Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure. Donato ai bambini ai quali viene diagnosticato il diabete di tipo 1, il pupazzo mostra, attraverso pallini colorati sul corpo, le zone adatte alla somministrazione dell’insulina. La sua morbidezza rappresenta inoltre un riconosciuto supporto antistress sul piano psicologico.

«L’importanza e la riuscita del service – sottolineano dal Lions Club – stanno soprattutto nell’informare e nel rispondere alle domande, così da dissolvere paure e diffidenze e contribuire a creare bambini consapevoli, che diventeranno adulti attenti e propositivi».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle socie che, anche quest’anno, hanno messo a disposizione tempo e professionalità: la dottoressa Mimma Espugnato De Chiara, la dottoressa Barbara Bonino, Paola Costamagna, infermiera professionale, e Giannina Borelli Comandi, insegnante. Un riconoscimento anche a Efisia Palmas, presidente dell’associazione, per la costante collaborazione, e a Beatrice Bedini, moglie del socio Fabrizio Condrò, che ha supportato il club nella gestione degli adempimenti burocratici necessari per realizzare l’iniziativa all’interno dei plessi scolastici.