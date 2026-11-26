«Oggi è il momento di interrogarsi, approfondire ciò che di buono è stato fatto e darci prospettive future tutti insieme»

Verona. «Dobbiamo passare dagli slogan alle proposte costruttive. E sull’immigrazione il Governo deve mettere ancora più risorse, perché lasciare ingovernato il fenomeno sulle spalle dei Comuni significa generare anche problemi di ordine pubblico e sicurezza, oltre alle difficoltà legate alla reale integrazione». É l’appello lanciato dal sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, presidente della Commissione Immigrazione di Anci, intervenuto alla 43esima Assemblea nazionale dell’associazione, in corso a Verona. Di Muro ha preso parte al panel “Lgnet Polo di innovazione sociale per la sperimentazione e il consolidamento di pratiche di welfare territoriale per l’inclusione, portando l’esperienza e soprattutto le preoccupazioni degli amministratori locali alle prese quotidianamente con le conseguenze dei fenomeni migratori.

«lo rappresento un po’ le sensibilità dei Comuni italiani – ha esordito -. Cerchiamo di rendere viva questa commissione a livello nazionale, recependo le esigenze di territori molto diversi tra loro, da Ventimiglia a Lampedusa, passando per i grandi centri urbani e le loro periferie. Realtà che esprimono anche sensibilità politiche differenti. Mai come sul tema dell’immigrazione, in Italia e nel mondo, ci si divide tra destra e sinistra. Ognuno ha le proprie convinzioni, io per primo e non le rinnego. Però dobbiamo passare dagli slogan alle proposte costruttive».

Il primo nodo è quello delle risorse e delle responsabilità. Secondo Di Muro, non è più sostenibile che siano i Comuni a dover affrontare da soli le emergenze, spesso senza strutture e strumenti adeguati. Il riferimento è in particolare ai minori stranieri non accompagnati e alla difficoltà di trovare loro una sistemazione.

«Quando non abbiamo posti nei Sai (Sistema accoglienza e integrazione) perché non sono finanziati, dobbiamo inventarci delle strutture. Oppure correre ai ripari quando riceviamo la telefonata del nostro vigile che ci segnala la presenza di un minore straniero non accompagnato sul territorio e siamo privi di strutture. Nella migliore delle inotesi dobbiamo trovare la disponibilità di un albergo e coprirne i costi con il bilancio cannale».

Una situazione che non riguarda soltanto le città maggiormente esposte ai flussi migratori, come Ventimiglia, ma anche i piccoli Comuni, che magari si trovano ad affrontare un episodio di questo genere una sola volta all’anno, senza avere servizi e strutture predisposti. Da qui la richiesta di dare concretezza al principio di sussidiarietà tra Stato centrale e amministrazioni locali. «Lasciare questo problema sulle spalle dei Comuni significa non governarlo. Va strutturato e applicato quel principio di sussidiarietà che deve trovare concretezza nei rapporti tra Stato e amministrazioni locali», ha sottolineato il sindaco, evidenziando come l’attenzione mediatica che accompagna il fenomeno a Ventimiglia non debba far dimenticare le difficoltà vissute da tante altre realtà italiane.

Altro tema centrale dell’intervento è stato quello dell’abitazione, considerato uno degli strumenti fondamentali per favorire l’inclusione degli immigrati regolari. «Gli immigrati nel nostro Paese sono quasi arrivati al 10%, secondo i dati Istat. Al di là delle sensibilità politiche, sono una realtà consolidata. Hanno bisogno di una casa. Non credo che nessuno di noi voglia vedere minori o maggiorenni dormire sotto un ponte, anche perché questo genera problemi di convivenza con i residenti e di ordine pubblico e sicurezza».

Per Di Muro, tuttavia, non basta richiamare genericamente il diritto all’accoglienza: occorre interrogarsi sul funzionamento del mercato immobiliare e sulle difficoltà che incontrano i proprietari nel mettere a disposizione i propri appartamenti. «Sfido alcuni di voi che magari hanno risparmiato nella loro vita grazie al proprio lavoro e hanno investito in un appartamento ad affittarlo a un immigrato quando le notizie che arrivano, nella maggior parte dei casi, raccontano di persone che poi non pagano l’affitto o magari lasciano l’appartamento peggio di come lo avevano trovato. Non credo che questi proprietari debbano essere colpevolizzati».

La soluzione, secondo il presidente della Commissione Immigrazione di Anci, passa da un ruolo attivo della parte pubblica, capace di fare da intermediaria tra domanda e offerta e di offrire garanzie ai proprietari immobiliari. Un sistema che consenta di mettere a disposizione alloggi a persone realmente intenzionate a integrarsi nella società e che, spesso, svolgono mansioni lavorative ormai difficilmente reperibili tra la manodopera italiana. «Dobbiamo riuscire a intervenire tra domanda e offerta di appartamenti con strumenti di garanzia, come questo progetto ha dimostrato di saper fare. Credo che questo debba essere il nostro obiettivo».

Di Muro ha quindi invitato a non considerare Lgnet un’esperienza limitata alla fase sperimentale, con orizzonte al 2028, ma un modello da consolidare e rendere strutturale. «Sono qui per ascoltare le esperienze dei Comuni che sono stati scelti per sviluppare queste nuove metodologie, ma secondo me può diventare qualcosa di strutturale per il futuro. Lo deve diventare». Infine, un invito a portare il tema dell’immigrazione al centro del confronto nazionale, anche nella proșsima Assemblea Anci: «La sintesi di questo convegno non può essere semplicemente il rimando all’appuntamento dell’anno prossimo. Deve diventare qualcosa che interroghi il legislatore nazionale, i fondi di bilancio e tutti noi».