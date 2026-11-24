Imperia. Un detenuto salvato in extremis grazie alla prontezza e al senso del dovere di un giovane agente di Polizia Penitenziaria, in servizio da appena pochi giorni presso la Casa Circondariale di Imperia. L’episodio, verificatosi nella giornata del 19, ha visto protagonista un detenuto extracomunitario che avrebbe tentato di togliersi la vita, cercando di impiccarsi con un lenzuolo alla grata della finestra della propria cella.

A rendere noto l’accaduto è Giuseppe Giangrande, delegato provinciale del Sappe, che esprime il proprio plauso e i più sinceri complimenti al giovane collega per la professionalità dimostrata.

L’agente, accortosi tempestivamente di quanto stava accadendo, ha immediatamente allertato il capoposto, consentendo un intervento rapido e decisivo. Il detenuto, già privo di sensi, è stato prontamente soccorso dagli agenti, che hanno praticato le prime manovre di soccorso e rianimazione, riuscendo a salvarlo. Dopo le prime cure presso l’infermeria dell’istituto, è stato accompagnato all’ospedale di Imperia per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Secondo quanto riferito, il gesto sarebbe riconducibile anche a un malessere legato a quella che il detenuto riteneva un’ingiustificata privazione della libertà personale.

«Ancora una volta – dichiara Giangrande – la Polizia Penitenziaria dimostra quanto sia fondamentale il proprio ruolo all’interno degli istituti penitenziari. Uomini e donne che, spesso con organici insufficienti e in condizioni lavorative difficili, affrontano quotidianamente situazioni delicate e imprevedibili, mettendo a rischio anche la propria incolumità».

«Un ringraziamento particolare va al giovane agente, in servizio a Imperia dal mese di novembre, che, nonostante la recente assegnazione, ha dimostrato grande attenzione, prontezza operativa e un encomiabile senso del dovere. La sua capacità di cogliere tempestivamente i segnali di quanto stava accadendo ha contribuito in maniera determinante a salvare una vita umana».

Sulla vicenda interviene anche Vincenzo Tristaino, segretario nazionale del Sappe per la Liguria, che torna a denunciare la grave situazione in cui versano gli istituti penitenziari regionali. «La situazione delle carceri liguri è al collasso. Da anni mancano progetti rieducativi efficaci, capaci di offrire concrete possibilità di recupero. La detenzione non può limitarsi alla custodia delle persone, ma deve essere accompagnata da percorsi trattamentali seri, strutturati e realmente attuabili».

Tristaino richiama inoltre le conseguenze della chiusura del Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Genova e del successivo accorpamento a Torino. «La chiusura del Provveditorato di Genova è stata un vero problema per la Liguria. La nostra regione viene troppo spesso considerata una valvola di sfogo per il Piemonte, attraverso il trasferimento di detenuti che presentano particolari problemi di gestione. Siamo diventati, di fatto, la discarica del Piemonte. Auspichiamo quindi che, come sembra, la Liguria possa tornare ad avere a Genova un proprio Provveditorato regionale penitenziario, autonomo e indipendente. Sarebbe un passaggio importante per restituire attenzione e capacità decisionale al nostro territorio».

Il Segretario Nazionale sottolinea infine la necessità di interventi strutturali urgenti: «Da tempo chiediamo all’Amministrazione Penitenziaria, a livello locale e nazionale, interventi risolutivi per l’adeguamento delle strutture detentive. Non è più possibile continuare a lavorare in condizioni di difficoltà strutturali e organizzative che ricadono inevitabilmente sul personale di Polizia Penitenziaria».

Il Sappe ritiene che un intervento di tale valore professionale e umano non debba passare inosservato e chiede che venga riconosciuto al giovane agente un formale attestato di merito. «Non basta ringraziare verbalmente chi, con attenzione, professionalità e senso del dovere, contribuisce a salvare una vita. Chiediamo che l’Amministrazione riconosca ufficialmente quanto fatto da questo giovane collega che, nonostante la recente assegnazione, ha dimostrato grande responsabilità, capacità di osservazione e attaccamento al proprio lavoro».