Derby, primo tempo senza gol. Biancazzurri padroni del campo

Sanremo. Il risultato non si sblocca, ma l’equilibrio dello 0-0 racconta soltanto in parte quanto visto nei primi 45 minuti del derby di campionato tra Sanremese e Imperia. Allo stadio Comunale, davanti al pubblico delle grandi occasioni, sono i biancazzurri di Gianluca Festa a comandare nettamente il gioco, imponendo ritmo, intensità e una superiorità fisica che ha costretto i nerazzurri a trascorrere buona parte della prima frazione nella propria metà campo.

La Sanremese ha preso in mano la partita fin dalle prime battute, mostrando maggiore brillantezza nella costruzione della manovra e soprattutto nella capacità di recuperare rapidamente il possesso del pallone. L’Imperia di Franco Lerda, al contrario, ha faticato a trovare spazi e soluzioni offensive, rimanendo spesso schiacciata dalla pressione dei padroni di casa.

Una superiorità territoriale evidente, che tuttavia non si è tradotta in altrettante occasioni da gol. Nonostante il predominio nel gioco, la Sanremese è riuscita a rendersi concretamente pericolosa soltanto in un paio di circostanze, trovando anche la via della rete con Ganz. L’attaccante biancazzurro era stato il più rapido a raccogliere un pallone respinto dal portiere imperiese Sourzac dopo un colpo di testa, ribadendolo in rete. L’esultanza dei padroni di casa è stata però interrotta dalla segnalazione di fuorigioco, che ha portato all’annullamento della marcatura.

È proprio questo il limite mostrato finora dai matuziani: tanta intensità, buona organizzazione e una costante presenza nella metà campo avversaria, ma poca incisività negli ultimi metri. Una mancanza di concretezza che ha consentito all’Imperia di raggiungere gli spogliatoi senza aver subito reti, nonostante le difficoltà incontrate.

Per i nerazzurri, invece, un primo tempo decisamente sottotono rispetto alle aspettative. La squadra costruita durante l’estate dalla nuova proprietà di Giuseppe D’Onofrio, con numerosi innesti di esperienza e qualità, non è riuscita finora a esprimere il proprio potenziale. Poca fluidità nella manovra, difficoltà nel superare il pressing biancazzurro e un atteggiamento complessivamente troppo rinunciatario hanno caratterizzato i primi 45 minuti degli uomini di Lerda. Tra gli episodi da segnalare anche l’ammonizione del difensore imperiese Nicola Bresciani.

Nella ripresa servirà dunque un cambio di passo, sia sul piano dell’intensità sia nella capacità di costruire occasioni, per evitare che il predominio della Sanremese possa trasformarsi anche in un vantaggio nel punteggio.

Se sul terreno di gioco la partita non ha ancora regalato grandi emozioni sotto porta, lo spettacolo più coinvolgente si è visto finora sugli spalti. Circa 1.200 gli spettatori stimati al Comunale, con le due tifoserie organizzate che hanno accompagnato senza sosta le rispettive squadre attraverso cori, bandiere, striscioni e coreografie. Particolarmente suggestivo quanto accaduto intorno al 36′, quando tra i due settori è andato in scena un vivace scambio di cori, accolto con partecipazione anche dagli spettatori presenti in tribuna. Una rivalità manifestata attraverso il tifo e le provocazioni sportive, nel rispetto delle rispettive appartenenze.

Non sono mancati nemmeno gli striscioni, con messaggi e risposte tra le due tifoserie. Tra i riferimenti comparsi anche quello alla sfida dell’Imperia con il Borgosesia, richiamato per punzecchiare i nerazzurri dopo la recente sconfitta subita in campionato, quand’è andata in scena una delle prestazioni peggiori degli ospiti di oggi.