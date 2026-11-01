Derby a reti inviolate, spettacolo ultras

Sanremo. Nessun vincitore, nessun vinto. Il derby del Ponente tra Sanremese e Imperia si conclude sullo 0-0, al termine di una partita che non ha mantenuto tutte le promesse della vigilia sul piano dello spettacolo calcistico, ma che ha regalato una straordinaria cornice di pubblico e di tifo. Davanti a circa 1.200 spettatori, le due storiche rivali si dividono la posta in palio, portando a casa un punto ciascuna al termine di novanta minuti nei quali, complessivamente, il pareggio appare il risultato più giusto.

Una partita dai due volti, con la Sanremese nettamente superiore nella prima frazione e un’Imperia capace di ritrovare maggiore equilibrio e intraprendenza nella ripresa. Nessuna delle due formazioni, tuttavia, è riuscita a costruire un numero sufficiente di occasioni davvero pericolose per indirizzare la sfida dalla propria parte.

Ben diverso, dunque, l’andamento rispetto al confronto di Coppa Italia dello scorso 30 agosto, quando gli stessi protagonisti avevano dato vita a un secondo tempo ricco di emozioni, con tre reti e la rimonta biancazzurra firmata da Klimavicius e Girgi. Questa volta il derby non si è acceso sul terreno di gioco, lasciando alle tifoserie il compito di regalare lo spettacolo più coinvolgente della giornata.

Eppure, almeno nei primi 45 minuti, la Sanremese aveva dato l’impressione di poter fare propria la partita. La squadra allenata da Gianluca Festa ha imposto ritmo e intensità fin dalle prime battute, mostrando una condizione fisica superiore rispetto agli avversari e costringendo l’Imperia a trascorrere buona parte della frazione nella propria metà campo.

I biancazzurri hanno controllato il possesso e recuperato rapidamente numerosi palloni, senza però riuscire a trasformare il predominio territoriale in altrettante opportunità da rete. Le conclusioni realmente pericolose sono state poche, anche se la Sanremese aveva trovato il gol con Simone Andrea Ganz, il più rapido a ribadire in porta un pallone respinto da Sourzac dopo un colpo di testa. L’esultanza dei padroni di casa è stata però interrotta dalla segnalazione di fuorigioco, con la conseguente decisione arbitrale di annullare la marcatura.

Per l’Imperia di Franco Lerda una prima frazione decisamente sottotono, caratterizzata da difficoltà nella costruzione della manovra, poca incisività offensiva e una squadra spesso schiacciata dalla pressione avversaria. Tra gli episodi da segnalare anche l’ammonizione di Nicola Bresciani.

Al rientro dagli spogliatoi, però, l’atteggiamento dei nerazzurri cambia. L’Imperia guadagna metri, riesce a contenere meglio l’iniziativa dei padroni di casa e comincia a proporsi con maggiore frequenza nella metà campo matuziana. Il gioco diventa più equilibrato, con conclusioni da entrambe le parti, senza che nessuna delle due squadre riesca comunque a trovare la giocata decisiva.

Al 60′ è la Sanremese a costruire una delle azioni più interessanti della ripresa. Girgi parte sulla sinistra e mette al centro un pallone basso e teso che attraversa tutta l’area piccola, senza che Racot riesca ad arrivare alla deviazione sul secondo palo. La risposta imperiese arriva appena due minuti più tardi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Margiotta mette il pallone in area e Anton trova la deviazione di testa, spedendo la sfera di poco a lato.

Al 69′ è ancora la Sanremese a provare a rendersi pericolosa, con una ripartenza orchestrata da Costantino. L’azione perde però fluidità una volta raggiunto il limite dell’area, permettendo alla difesa imperiese di riorganizzarsi. Alla fine Cipriani, ben marcato, riesce soltanto a concludere debolmente fuori dallo specchio della porta.

La partita prosegue con maggiore vivacità rispetto ai primi 45 minuti, ma senza vere occasioni da gol. L’Imperia prova ad affacciarsi con più frequenza in avanti, mentre la Sanremese continua a cercare spazi attraverso le ripartenze, senza però trovare il guizzo necessario per sbloccare il risultato.

All’83’ il bilancio della ripresa è ormai evidente: maggiore equilibrio e qualche conclusione da entrambe le parti, ma nessuna opportunità realmente decisiva. Nel secondo dei cinque minuti di recupero viene ammonito anche Cheshmedjiev, prima del triplice fischio che sancisce lo 0-0 definitivo.

Se il campo non ha regalato le emozioni sperate, a tenere alta l’intensità del derby sono state le due tifoserie, protagoniste di uno spettacolo nello spettacolo. Fin dalle prime battute, i settori occupati dagli ultras hanno accompagnato la partita con cori incessanti, bandiere, fumogeni e coreografie, dando vita a una sfida parallela sugli spalti che ha coinvolto anche il pubblico delle tribune. Particolarmente suggestivo, intorno al 36′ del primo tempo, lo scambio di cori tra i due gruppi organizzati, con provocazioni sportive e risposte scandite a distanza, in un clima di accesa rivalità calcistica.

Tra i momenti più emozionanti della giornata anche la grande coreografia realizzata dai tifosi della Sanremese in ricordo di Mirko Gnocchi, conosciuto come “Miciu”, giovane ultras biancazzurro scomparso nel novembre 2009 a seguito di un incidente stradale. Un enorme telo raffigurante il ragazzo con le braccia spalancate e la maglia numero 12, simbolo del dodicesimo uomo in campo, è stato esposto tra i fumogeni e i colori della curva. Un omaggio sentito, che a diciassette anni dalla sua scomparsa testimonia quanto il ricordo del giovane tifoso sia ancora vivo nell’ambiente biancazzurro.

Non sono mancati striscioni e messaggi di sfottò tra le due tifoserie, secondo una tradizione che accompagna da decenni gli incontri tra le due città. Una rivalità che, almeno sugli spalti, ha saputo regalare quello spettacolo che il campo, questa volta, ha offerto soltanto a tratti.

In tribuna erano presenti anche i sindaci delle due città, Alessandro Mager per Sanremo e Claudio Scajola per Imperia, quest’ultimo anche presidente della Provincia. A seguire la partita il presidente della Sanremese Christian Karembeu, mentre era assente il patron nerazzurro Giuseppe D’Onofrio, rientrato nei giorni scorsi a Napoli per impegni personali dopo aver seguito da vicino la preparazione della squadra.

Alla fine, dunque, un pareggio che non lascia particolari recriminazioni. La Sanremese può rimproverarsi soprattutto di non aver sfruttato la netta superiorità mostrata nel primo tempo, mentre l’Imperia può considerare positivamente la reazione nella ripresa, dopo una partenza ben al di sotto delle aspettative.

Con questo risultato i nerazzurri salgono a 15 punti in classifica, mantenendo una lunghezza di vantaggio sui biancazzurri, ora a quota 14. Un punto ciascuno che consente a entrambe le squadre di proseguire il proprio cammino senza stravolgere gli equilibri della graduatoria.

Tabellino

SANREMESE: Bohli, Palella, Ganz, Monticone, M’Vila, Rota, Cipriani, Girgi, Usai, Cheshmedjiev, Racot. A disposizione: Sposito, Di Fino, Grosso, Costantino, Melis, Cavaliere, Appiah, Nguegang, Oddone. Allenatore: Gianluca Festa.

IMPERIA: Sourzac, Welbeck, Di Renzo, Costantini, Cekrezi, Margiotta, Bresciani, Vuillermoz, Serpe, Anton, Cecere. A disposizione: Colella, Rizzotti, Guida, Carella, Puentes Londono, Infante, Musaba, Fofana, Samb. Allenatore: Franco Lerda.

Arbitro: Giuseppe Matranga di Palermo. Assistenti: Domenico Damato di Milano e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo.

Ammoniti: Bresciani (Imperia), Cheshmedjiev (Sanremese).