“Dentro il silenzio”, a Camporosso un pomeriggio per riconoscere e contrastare la violenza psicologica

L’appuntamento è in programma sabato 21 novembre, alle 16.30, al Centro Polivalente Giovanni Falcone di Camporosso. L’ingresso è libero

Camporosso. La violenza non lascia sempre lividi visibili. A volte si nasconde dietro parole apparentemente innocue, gesti di premura e atteggiamenti che, con il passare del tempo, si trasformano in controllo, manipolazione e limitazione della libertà personale. È proprio sulla violenza psicologica, una forma di abuso spesso difficile da riconoscere e sottovalutata, che si concentrerà “Dentro il Silenzio”, l’iniziativa promossa da ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è in programma sabato 21 novembre, alle 16.30, al Centro Polivalente Giovanni Falcone di Camporosso. L’ingresso è libero.

La serata si propone come un momento di riflessione e partecipazione per aiutare a individuare i primi segnali di una relazione tossica. «Dove sei?», «Lo faccio perché tengo a te», «Sei troppo sensibile»: espressioni che, se inserite in un rapporto caratterizzato da controllo e svalutazione, possono diventare campanelli d’allarme di una dinamica di abuso.

Attraverso letture, approfondimenti psicologici, testimonianze emotive e il coinvolgimento del pubblico, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di consapevolezza per imparare a riconoscere la violenza invisibile e promuovere relazioni fondate sul rispetto, sulla libertà e sulla reciprocità.

A intervenire saranno tre professioniste: la psicologa e psicoterapeuta Monica Borgogno, la psicologa Cristina Di Maio e l’assistente sociale Ambra Dal Cero, che metteranno a disposizione le proprie competenze ed esperienze per approfondire il tema.

«Con questa iniziativa vogliamo accendere un faro su una forma di violenza che spesso non lascia lividi visibili, ma può ferire profondamente la dignità, l’autostima e la libertà di una persona», spiega il presidente di ACEB, Stefano Urso. «Riteniamo importante creare occasioni di incontro e sensibilizzazione che aiutino a riconoscere questi segnali, a parlarne senza paura e a comprendere che il rispetto deve essere alla base di ogni relazione. La violenza non riguarda soltanto chi la subisce: riconoscerla e contrastarla è una responsabilità collettiva».

L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Camporosso, attraverso l’Ufficio Turismo e Manifestazioni. Al termine dell’incontro ACEB offrirà ai presenti un rinfresco.