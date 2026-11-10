Demanio marittimo, il governo approva il decreto sulla scarsità della risorsa. Scajola: «Un passo avanti, ma si faccia presto»

L’assessore regionale chiede tempi rapidi e una normativa nazionale che garantisca certezze alle famiglie e ai lavoratori del settore balneare

Genova. Un passo avanti sul fronte delle concessioni demaniali marittime, ma servono tempi rapidi e regole chiare per garantire certezze agli operatori del settore balneare. È la posizione dell’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola, coordinatore del Tavolo nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità di interventi e attività amministrative nel settore delle infrastrutture e dei trasporti».

Il provvedimento prevede, all’articolo 9, un adeguamento alla giurisprudenza dell’Unione europea in materia di concessioni demaniali marittime e l’apertura di un tavolo nazionale per affrontare la questione della scarsità della risorsa.

«Un passo certamente importante e utile, che non deve essere un punto di arrivo, ma di inizio, per dare al più presto certezze alle migliaia di persone, lavoratrici e lavoratori del settore turistico balneare che, da troppi anni, vivono nell’incertezza del loro futuro – dichiara Scajola –. Il provvedimento prevede l’apertura di un tavolo nazionale, al quale noi Regioni parteciperemo dando, come sempre, un contributo di esperienza e di conoscenza amministrativa utile e costruttivo».

L’assessore richiama però le difficoltà incontrate negli anni precedenti e invita a evitare ulteriori rinvii: «Tuttavia, devo ricordare, nella mia lunga esperienza dal 2015 a oggi, che già in passato molti tavoli sono stati aperti e purtroppo, non per responsabilità delle Regioni, non hanno portato al risultato sperato. Auspichiamo che questa volta, invece, ci possano essere quella operatività, quella concretezza e quell’alto senso di responsabilità necessari per gestire una situazione certamente non semplice».