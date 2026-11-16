Genova . I Comuni liguri potranno continuare a concedere ulteriori porzioni di demanio marittimo per consentire a bar e ristoranti di ampliare i propri dehors. La possibilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2029 grazie a un provvedimento della Regione Liguria, promosso dall’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola .

La misura, introdotta inizialmente nel 2020 durante l’emergenza Covid per sostenere le attività economiche in un periodo particolarmente difficile, è stata confermata di anno in anno, ottenendo risultati positivi. Ora la Regione ha deciso di garantirne la continuità per altri tre anni, offrendo agli operatori del settore maggiori opportunità per accogliere i clienti e valorizzare i propri spazi.

«In questi anni di applicazione della possibilità di ampliamento dei dehors abbiamo riscontrato risultati positivi per le attività economiche che insistono sul demanio marittimo – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Queste hanno potuto usufruire di maggiori spazi per accogliere al meglio i propri clienti. Per questa ragione abbiamo deciso di lavorare su una proroga triennale che permetterà di dare continuità al provvedimento, garantendo possibilità certamente importanti a chi ha un bar o un ristorante».