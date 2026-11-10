De Cataldo ai Martedì Letterari, l’arte contemporanea, i tribunali e il nuovo giallo stile “pussy crime”

Sanremo. Il Casinò ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi dei Martedì Letterari: l’incontro con lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo, che ha presentato il suo ultimo romanzo, «Delitto in cornice» (Einaudi). Un giallo leggero che si muove tra i misteri e le provocazioni del mondo dell’arte contemporanea.

Al centro della trama c’è Manrico Spinori, pubblico ministero aristocratico, raffinato investigatore e grande appassionato di opera lirica, chiamato a fare luce su una serie di morti sospette. La vicenda si apre con il ritrovamento del cadavere di una performer di body art, un’artista estrema dedita alla scarificazione. Un decesso in bilico tra suicidio e omicidio che introduce il lettore in un ambiente tanto affascinante quanto torbido.

«Tutti quanti, davanti a certe manifestazioni dell’arte contemporanea, ci sentiamo un po’ come Alberto Sordi nel film Le vacanze intelligenti», ha raccontato De Cataldo nel corso della presentazione, descrivendo l’ambivalenza del protagonista – e del pubblico – diviso tra il desiderio di comprendere codici enigmatici e il timore di subire una beffa.

Dalla finzione letteraria alla realtà delle aule di giustizia, l’autore ha poi riflettuto sulla propria esperienza professionale: «Il tribunale è come un ospedale, come la scuola, come la strada. Sono luoghi in cui gli esseri umani sono stressati dal dover riportare a casa la libertà nel processo penale o semplicemente per ottenere giustizia». Una condizione limite che mette a nudo l’umanità, offrendo allo scrittore uno sguardo impagabile e la possibilità di raccontare la giustizia «con una franchezza leggera che in passato non mi sono potuto permettere».

L’INTERVISTA

Ho portato un romanzo cosiddetto Pussy Crime, cioè un giallo leggero, che si chiama Delitto in cornice, nel quale il mio protagonista, pubblico ministero aristocratico, investigatore, grande appassionato di opera lirica, indaga su una serie di morti nel mondo dell’arte contemporanea.

Comincia tutto quando viene trovato il cadavere di una body art, di una performer, di un artista estrema, che fa scarificazione, cioè si incide delle cicatrici e poi lavora su queste cicatrici, procurandosi, offrendo il suo corpo a questa forma artistica molto particolare che nasce, diciamo, in ambito tribale e poi viene esportata nell’arte, soprattutto alla fine degli anni 90, all’inizio del 2000. Non è molto chiaro se si tratti di un suicidio o di un omicidio, ma ci sono elementi per capire che qualcosa di torbido sta accadendo nel mondo dell’arte.

E il nostro protagonista ha un rapporto ambivalente con il mondo dell’arte. Tutti quanti, davanti a certe manifestazioni dell’arte contemporanea, ci sentiamo un po’ come Alberto Sordi nel film Le vacanze intelligenti, cioè da un lato vorremmo capire, penetrare il mistero di queste opere affascinanti che non riusciamo a comprendere fino in fondo come capiremmo, ammireremmo un Caravaggio o un Raffaello, dall’altro lato a volte abbiamo la sensazione di essere presi un po’ in giro e quindi c’è questa ambivalenza, non vogliamo sembrare stupidotti che così non capiscono un’opera d’arte, però non vogliamo neanche essere del tutto presi in giro e questo è un po’ il filo conduttore di questa storia. Poi seguiranno al primo altri lutti, diciamo così, altre investigazioni.

LA CRONACA ED IL LAVORO

Io intanto sono in pensione per cui dico fortunatamente, non fosse altro che ci sono arrivato, a mia bella età. Io ogni tanto, più che prendere ispirazione dai casi di cronaca, quello che mi ha dato frequentare i tribunali è stato vedere l’umanità messa a nudo all’interno delle aule di giustizia. Il tribunale è come un ospedale, come la scuola, come la strada. Sono dei luoghi in cui gli esseri umani sono stressati, lì dal fatto di dover riportare a casa la libertà nel processo penale oppure semplicemente per ottenere giustizia. E quindi in queste condizioni di stress noi rivediamo a noi stessi innanzitutto chi siamo veramente, determinando e creando conflitti che ci lacerano e a volte ci lasciano vittima. E questo per uno scrittore è impagabile, è un’occasione proprio di racconto.