Taggia. Dall’accensione dell’albero a Villa Boselli alla Fiera di Santa Lucia, dai presepi nei caruggi all’arrivo della Befana sulla spiaggia: il programma del Comune di Taggia prende il via venerdì 4 dicembre a Levà, dove Babbo Natale e l’Elfo incontreranno i bambini in via San Francesco. Gli appuntamenti accompagneranno residenti e visitatori fino a mercoledì 6 gennaio 2027, ultimo giorno per ammirare le Natività nel centro storico.

L’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte, commenta: «Dietro ciascuno di questi appuntamenti ci sono persone che dedicano tempo agli altri. Ringrazio le associazioni, i comitati, i commercianti e i volontari che anche quest’anno hanno lavorato insieme al Comune per regalare alle famiglie e ai nostri bambini queste giornate di festa».

Il primo fine settimana, tra Levà e Arma

Venerdì 4 e sabato 5 dicembre, dalle 9, il gruppo “Levà C’è” accompagnerà Babbo Natale e l’Elfo lungo via San Francesco per distribuire caramelle ai bambini. Domenica 6 dicembre ad Arma torna in via Queirolo la fiera promozionale “Aspettando il Natale”, a cura del consorzio Il Piano. Dalle 9.30, sul sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia celebrerà Santa Barbara. Alle 15.30, al Teatro Parrocchiale, si terrà la premiazione della quarta rassegna di teatro dialettale “Angelo Lo Faro”, organizzata dall’associazione La Luna e i Suoi Raggi.

Natale a Villa Boselli ad Arma, la Fiera di Santa Lucia e le iniziative a Taggia

Venerdì 11 dicembre, dalle 16.45 alle 18.30, il Comitato Natale a Villa Boselli invita le famiglie nei giardini della villa per l’inaugurazione del villaggio natalizio e l’accensione dell’albero. Sabato 12, dalle 10 alle 20, la tredicesima edizione di “Natale a Villa Boselli” porterà attrazioni e il mercatino tra i giardini, via Boselli e via Magellano. Nel pomeriggio l’arrivo di Babbo Natale che incontrerà tutti i bambini. Alle 10.30 dalla villa partirà anche la Corsa di Babbo Natale della Pro Loco Arma APS, una passeggiata non competitiva di circa cinque chilometri sulla ciclabile, fino a Bussana e ritorno. In serata, alle 21, appuntamento a Taggia nell’oratorio della Santissima Trinità per il concerto “Taggia in Gospel”, a cura del Centro Culturale Tabiese.

Domenica 13 dicembre, dalle 8 alle 19, la storica Fiera di Santa Lucia animerà le vie e le piazze di Taggia. Nell’area dell’ex mercato coperto i bambini troveranno i gonfiabili gratuiti dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Lo stesso giorno prenderà il via “Taggia Città dei Presepi”, a cura della Parrocchia di Taggia e in collaborazione con i Rioni e i commercianti. Le Natività saranno allestite lungo le vie del centro storico fino all’Epifania.

«A Santa Lucia diamo appuntamento tra le vie e le piazze di Taggia per la fiera. Chi vorrà potrà poi proseguire a piedi, di presepe in presepe, lungo i caruggi – spiega Chiara Cerri, consigliere con delega al Commercio e alla Cultura – . Si tratta di un percorso che ciascuno può fare con i propri tempi, ammirando le Natività e scoprendo il nostro magnifico centro storico».

In programma anche due visite guidate del borgo, domenica 27 dicembre e sabato 2 gennaio, ritrovo in piazza IV Novembre alle 14.30. Le visite sono gratuite ed è necessaria la prenotazione tramite sms o Whatsapp al numero +39 338 6913335.

Dalle Sequelle alla sfilata dei Babbi Natale

Giovedì 17 dicembre alle 21, alle Opere Parrocchiali di via Ruffini, il Comitato Festeggiamenti San Benedetto premierà con le tradizionali “Sequelle” i cittadini che si sono distinti nel volontariato. Seguiranno il concerto di Natale della banda cittadina Pasquale Anfossi e la tradizionale cioccolata calda. Domenica 20 dicembre, dalle 15, i Babbi Natale della Protezione Civile comunale attraverseranno a bordo dei loro mezzi le vie e le piazze di Taggia e Arma per distribuire caramelle. Alla stessa ora, in piazza Santissima Trinità, comincerà “Natale a Taggia”, con Babbo Natale e l’Elfo, gli spettacoli del coro “Mille Voci, Una Voce”, la merenda offerta dalla Pro Loco di Taggia e dai commercianti e i gonfiabili gratuiti fino alle 18.

La Befana ad Arma

Martedì 5 gennaio ad Arma torna “La Befana vien dal mare”, a cura della Cumpagnia Armasca. In piazza Tiziano Chierotti, dalle 10 alle 19, sono in programma musica, gonfiabili e animazione. Alle 15 partirà la sfilata della Befana, che arriverà a piedi dalla spiaggia. Sempre il 5 gennaio, dalle 8 alle 20, il consorzio Il Piano proporrà il mercatino “La Befana in via Queirolo”.

Il comune di Taggia unico concorrente ligure del programma Il Borgo dei Borghi

«Questo periodo di festa sarà anche l’occasione per promuovere la partecipazione del nostro comune al programma Il Borgo dei Borghi, in onda su Rai 3 – aggiunge l’assessore Barbara Dumarte – . Invito tutti a registrarsi fin da ora, gratuitamente, sul sito (www.raiplay.it) o scaricando l’app RaiPlay, per essere pronti a votare il nostro magnifico borgo a partire dal 21 febbraio 2027».

La puntata dedicata al comune di Taggia è già andata in onda il 25 ottobre scorso, durante la trasmissione Kilimangiaro. Per rivederla è possibile cliccare il seguente link: https://www.raiplay.it/video/2026/10/Kilimangiaro—Puntata-del-25102026-e2b2a5ad-a532-44b6-976d-69abba7724a4.html

«In ultimo vorrei ringraziare personalmente gli sponsor che ci hanno aiutato a organizzare il calendario: Lanteri Electrical Service, C.E.S.I. Informatica S.r.l., Silvano & C. – Impresa Costruzioni, COSEVA Società Cooperativa, Spazio Conad, Riviera Shopville», conclude Barbara Dumarte.