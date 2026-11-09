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Dal 15 novembre scatta l’obbligo di catene o gomme da neve
La Provincia raccomanda a tutti i conducenti la massima attenzione alla guida e l’adeguamento tempestivo dell’attrezzatura del proprio veicolo
Sanremo. Con l’arrivo delle basse temperature e il rischio di formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose sulle alture, la Provincia di Imperia ha emesso le nuove ordinanze invernali a tutela della sicurezza stradale.
A partire da oggi, lunedì 9 novembre, scatta la chiusura al transito veicolare per neve o gelo su diversi tratti delle arterie provinciali di montagna caratterizzate da scarso traffico e da un andamento plano-altimetrico che rende difficoltoso e rischioso lo sgombero della neve.
Inoltre, da domenica 15 novembre e fino al prossimo 15 aprile, su un’ampia rete di strade di competenza provinciale entrerà ufficialmente in vigore l’obbligo di circolare con pneumatici da neve o catene a bordo in caso di neve o ghiaccio.
Le chiusure immediate al transito fino a nuova disposizione riguardano in particolare la SP 2 San Bernardo di Mendatica-Colle del Garezzo (dal km 0+500 al km 7+000), la SP 17 Rezzo-Molini di Triora (dal km 7+050 a monte di Rezzo al km 29+300 a monte di Andagna), la SP 19 Case Castellaro, la SP 69 Pigna-Gouta-La Colla-Camporosso (dal km 14+000 Sella di Gouta al km 31+500), la SP 75 Fascia d’Ubaga-Monte Ceppo (dal km 4+000 al km 13+800), la SP 76 Colle Melosa-galleria Garezzo, la SP 88 Monesi-Limone (dal km 0+300 fino al confine provinciale), la SP 89 Triora-Passo Guardia (dal km 1+500 al km 8+040) e la SP 154 delle Salse (dal km 20+600 al km 23+700).
Per quanto concerne invece l’obbligo stagionale di dotazioni invernali dal 15 novembre al 15 aprile, il provvedimento interesserà la viabilità dell’entroterra e delle vallate imperiesi per garantire la fluidità del traffico ed evitare situazioni di pericolo causate da sbandamenti o blocchi della circolazione. L’Ente provinciale raccomanda a tutti i conducenti la massima attenzione alla guida e l’adeguamento tempestivo dell’attrezzatura del proprio veicolo.