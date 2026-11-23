Ventimiglia. Unire la Liguria alla Sicilia pedalando per 3.100 chilometri, portando lungo tutto l’Appennino un messaggio che intreccia tutela della biodiversità, salvaguardia delle api e diritto allo sport e all’inclusione. È l’ambizioso progetto “Un Ponte di Valori“, ideato da due protagonisti del Ponente ligure: l’atleta paralimpico ventimigliese Saverio Di Bari e l’apicoltore di Airole Fabrizio Zagni, referente del Presidio Slow Food dell’Ape Nera del Ponente Ligure.

L’iniziativa è stata presentata martedì 17 novembre a Roma, alla Camera dei Deputati, nell’ambito del II Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, su invito di Vivi Appennino e Appennino Bike Tour. Un importante palcoscenico istituzionale per un progetto che, grazie al sostegno di Enrico Della Torre, alla guida di Vivi Appennino e ideatore della Ciclovia dell’Appennino, punta a trasformare un’impresa sportiva in un’occasione di sensibilizzazione e partecipazione collettiva.

Il viaggio, in programma tra settembre e ottobre 2027, si svilupperà lungo 44 tappe, attraversando 14 regioni, 298 Comuni e 26 parchi e aree protette. La partenza sarà da Palermo, con arrivo a Ventimiglia, in un percorso che metterà in collegamento i due Presìdi Slow Food italiani dedicati alle api nere: quello del Ponente Ligure e quello dell’Ape Nera Siciliana.

Saranno gli stessi ideatori a percorrere l’intero itinerario, fianco a fianco, con due mezzi differenti: Di Bari affronterà i 3.100 chilometri in handbike, una speciale bicicletta progettata per affrontare sia l’asfalto sia i tratti sterrati, mentre Zagni sarà in sella a una mountain bike.

Due storie e due esperienze diverse, unite dalla volontà di richiamare l’attenzione su temi che riguardano il futuro delle comunità e dei territori. Il primo pilastro dell’iniziativa è infatti la tutela delle api e degli impollinatori, sempre più minacciati dai cambiamenti climatici, dalla siccità, dai pesticidi e dalla diffusione di specie aliene invasive. Tra queste, particolare attenzione sarà dedicata alla Vespa velutina, il calabrone asiatico che rappresenta una grave minaccia per le api nel Nord Italia, e alla Vespa orientalis, particolarmente problematica nelle regioni meridionali.

Su questo fronte sarà impegnato soprattutto Fabrizio Zagni, apicoltore e tecnico apistico di Airole, da anni attivo nella salvaguardia degli ecotipi locali e nella sensibilizzazione ambientale. Il suo lavoro è legato alla tutela dell’Ape Nera del Ponente Ligure, una popolazione autoctona adattata alle caratteristiche climatiche e alla flora del territorio di confine con la Francia, oggi ridotta a pochi esemplari e considerata in grave pericolo. Durante le tappe, Zagni incontrerà cittadini, studenti e associazioni per raccontare l’importanza degli impollinatori e le emergenze che minacciano la loro sopravvivenza.

L’altro grande tema sarà quello della disabilità, dello sport e dell’accessibilità delle aree interne. A farsene portavoce sarà Saverio Di Bari, atleta paralimpico ventimigliese di livello internazionale che, dopo un grave incidente in bicicletta avvenuto vent’anni fa, ha perso l’uso delle gambe trasformando però quella difficoltà in una nuova spinta vitale. Nel suo percorso sportivo ha conquistato importanti risultati, tra cui la vittoria alla Maratona di Roma, ha sfiorato il podio alla Maratona di New York e ha partecipato al Giro d’Italia di Handbike e ai Campionati Mondiali. Legato anche da una profonda amicizia e condivisione sportiva ad Alex Zanardi, Di Bari porterà lungo il percorso la propria testimonianza, dimostrando come lo sport possa diventare uno strumento di libertà e superamento delle barriere.

Non si parlerà soltanto di sport, ma anche della necessità di rendere i piccoli borghi e le aree interne realmente accessibili a tutti. Il progetto prevede infatti una mappatura dell’accessibilità dei Comuni attraversati, per individuare opportunità e criticità e richiamare l’attenzione delle amministrazioni sulla possibilità di costruire territori più inclusivi.

Le 44 tappe saranno altrettante occasioni di incontro e confronto. Saranno coinvolte le amministrazioni comunali, le scuole, le associazioni nazionali e territoriali che si occupano di biodiversità, apicoltura, ambiente, disabilità e diritti sociali, oltre alle comunità locali.

“Un Ponte di Valori” vuole dunque andare oltre la dimensione di una sfida ciclistica. È un progetto che mette insieme sostenibilità ambientale e inclusione sociale, valorizzazione dei territori e promozione delle aree interne, con un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Il viaggio lungo la dorsale appenninica diventerà così un’occasione per parlare di biodiversità, ma anche di solidarietà, accessibilità e diritto a vivere pienamente i propri territori.