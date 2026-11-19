Scambio linguistico e culturale con il Collège G. Vento tra visite guidate, storia e nuove amicizie

Ventimiglia. Gli alunni delle classi 2ª A, 2ª B e 2ª D dell’istituto comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia, provenienti dai plessi di Roverino e Ventimiglia Alta, hanno incontrato i coetanei delle cinquième A, B e F del Collège G. Vento di Mentone per una giornata di scambio linguistico e culturale. Un’occasione per conoscere la storia della città francese, esercitare le rispettive lingue e rafforzare i rapporti tra le due scuole.

L’iniziativa, promossa dall’istituto Cavour, è stata voluta e sostenuta dalla dirigente scolastica Antonella Costanza, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione internazionale e sviluppare le prospettive del polo linguistico integrato. All’organizzazione ha contribuito la professoressa Claudia Albertieri, referente del progetto di lingua francese, che ha curato il coordinamento didattico.

A partire dall’anno scolastico 2024/2025, su impulso dell’amministrazione comunale di Ventimiglia, è stato avviato un percorso di potenziamento dell’insegnamento del francese. In questo ambito è stato predisposto un accordo di rete tra l’istituto Cavour, le altre scuole cittadine, l’amministrazione scolastica transalpina e l’Ufficio scolastico regionale della Liguria, con il coinvolgimento di Roberto Campagna e Antimo Ponticiello.

La giornata del 18 novembre è iniziata con il viaggio in treno verso Mentone, dove il gruppo italiano è arrivato alle 8. Alle 8.30 il preside del Collège G. Vento, S. Corniquel, e la docente di lingua italiana Francesca Stella hanno accolto gli ospiti, presentando i due istituti e i rispettivi alunni. A seguire, una colazione offerta dalla scuola francese ha permesso ai ragazzi di iniziare a conoscersi.

Alle 9.30 è partita la visita guidata del centro storico, conclusa alle 11.30. Gli studenti, suddivisi in tre gruppi misti per favorire la socializzazione e la pratica delle lingue, hanno percorso le vie della città accompagnati dalla professoressa Stella, che ne ha illustrato in italiano e francese le vicende, le tradizioni e il patrimonio architettonico.

Dalla cattedrale barocca alle abitazioni più antiche, fino al cimitero monumentale, ogni tappa ha offerto l’occasione per approfondire un capitolo della storia locale. Particolare attenzione è stata dedicata alle origini medievali di Mentone, che a partire dal XII secolo fu sotto il dominio della famiglia genovese Vento, dalla quale prende il nome anche il Collège.

In quel periodo la popolazione, inizialmente insediata sulle colline, cominciò a spostarsi verso la costa, stabilendosi intorno al castello. Dell’antica fortificazione rimane una parte del muro in pietra, mentre nell’area occupata un tempo dalla struttura sorge il cimitero monumentale, dove si trovano le tombe di famiglie storiche, molte delle quali di origine italiana, e di personalità illustri.

Il percorso è proseguito attraverso i secoli. Nel 1346 Charles Grimaldi, principe di Monaco, acquistò il borgo, che rimase sotto il dominio monegasco per circa cinquecento anni. Nel 1641 venne costruito il Bastione, una fortezza destinata alla difesa dalle incursioni spagnole.

Un altro passaggio storico affrontato durante la visita ha riguardato il 1860-1861, quando, in seguito a un plebiscito popolare, Mentone si separò dal Principato di Monaco e venne annessa alla Francia. Tra le ragioni del malcontento degli abitanti figuravano anche le elevate imposte sulla produzione di limoni e olive.

La professoressa Stella ha ripercorso anche le vicende del Novecento, dall’occupazione delle truppe italiane e tedesche durante la Seconda guerra mondiale, nel 1944, fino alla ricostruzione e allo sviluppo turistico avviato dagli anni Sessanta, che trasformò la località in una meta di villeggiatura frequentata da nobili inglesi, russi e visitatori provenienti da diversi Paesi europei.

La passeggiata si è trasformata così in una lezione all’aperto, nella quale storia, geografia, arte e lingue si sono intrecciate, consentendo ai ragazzi di apprendere attraverso l’osservazione diretta del territorio.

Alle 12 i tre gruppi sono rientrati a scuola, dove gli alunni italiani e francesi hanno cantato insieme gli inni nazionali dei rispettivi Paesi. Un momento simbolico, pensato per sottolineare il senso di appartenenza e il valore dell’amicizia tra i popoli.

Nel cortile dell’istituto i partecipanti hanno poi condiviso una merenda al sacco, tra giochi, conversazioni e nuove conoscenze. Le differenze linguistiche sono diventate un’opportunità per comunicare e mettere in pratica quanto appreso in classe.

Alle 12.40 è arrivato il momento dei ringraziamenti e dei saluti, accompagnato dallo scambio di letterine e dalla consegna di piccoli pensieri. Alle 13 il gruppo italiano ha ripreso il treno per rientrare a Ventimiglia.

L’esperienza ha permesso alle due scuole di rafforzare una collaborazione che valorizza il legame storico, culturale e geografico tra Ventimiglia e Mentone, città separate da un confine nazionale ma unite da radici comuni.

Un ringraziamento è stato rivolto alla dirigente Antonella Costanza, alla referente Claudia Albertieri, al preside S. Corniquel e alla docente Francesca Stella per il lavoro organizzativo, l’accoglienza e la disponibilità dimostrata.