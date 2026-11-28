Sanremo. Imprenditrice nel settore degli animali e cantautrice per passione, Elisa De Angeli ha fatto delle sonorità country rock il tratto distintivo del suo percorso artistico, arrivando a esibirsi negli Stati Uniti, nello storico Million Dollar Cowboy Bar di Jackson, in Wyoming. Il 27 novembre è uscito « Fuori Posto », il quarto singolo della sanremese, che ha scelto di raccontare attraverso la musica il valore della diversità e il coraggio di non conformarsi alle aspettative degli altri.

La sfida è quella di portare le autentiche sonorità d’oltreoceano nel panorama musicale italiano, senza rinunciare alla propria lingua. Una scelta che caratterizza anche l’ultimo brano, nel quale le influenze country rock accompagnano un testo dal carattere autobiografico, ispirato alle esperienze personali dell’autrice e al rapporto con il giudizio altrui. «Mi hanno detto tante volte che ero fuori posto. Per come mi vestivo, per quello che amavo, per i sogni che avevo. Per troppo tempo ho pensato di essere io quella sbagliata. Poi ho capito che non dovevo trovare il mio posto. Dovevo crearlo. Da tutto questo nasce il mio nuovo singolo», racconta Elisa De Angeli.