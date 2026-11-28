Da Sanremo al Wyoming, l’imprenditrice Elisa De Angeli porta il country americano nella musica italiana
Dopo l’esibizione nello storico Million Dollar Cowboy Bar di Jackson, la cantautrice matuziana pubblica il suo quarto singolo «Fuori Posto»
Sanremo. Imprenditrice nel settore degli animali e cantautrice per passione, Elisa De Angeli ha fatto delle sonorità country rock il tratto distintivo del suo percorso artistico, arrivando a esibirsi negli Stati Uniti, nello storico Million Dollar Cowboy Bar di Jackson, in Wyoming. Il 27 novembre è uscito «Fuori Posto», il quarto singolo della sanremese, che ha scelto di raccontare attraverso la musica il valore della diversità e il coraggio di non conformarsi alle aspettative degli altri.
Conosciuta sui social per la sua attività professionale legata al mondo degli animali, De Angeli coltiva parallelamente un progetto discografico che affonda le radici nella cultura americana. Una passione che l’ha spinta a confrontarsi direttamente con i luoghi simbolo del genere, fino a cantare in uno dei locali storici del Wyoming.
La sfida è quella di portare le autentiche sonorità d’oltreoceano nel panorama musicale italiano, senza rinunciare alla propria lingua. Una scelta che caratterizza anche l’ultimo brano, nel quale le influenze country rock accompagnano un testo dal carattere autobiografico, ispirato alle esperienze personali dell’autrice e al rapporto con il giudizio altrui. «Mi hanno detto tante volte che ero fuori posto. Per come mi vestivo, per quello che amavo, per i sogni che avevo. Per troppo tempo ho pensato di essere io quella sbagliata. Poi ho capito che non dovevo trovare il mio posto. Dovevo crearlo. Da tutto questo nasce il mio nuovo singolo», racconta Elisa De Angeli.
Il tema centrale della canzone è la ricerca di un’identità che non debba necessariamente rispondere ai canoni imposti dalla società. Dal modo di vestire alle aspirazioni personali, il testo ripercorre quelle differenze che spesso diventano motivo di esclusione, trasformandole in elementi attraverso i quali riconoscersi e affermare la propria individualità. Con «Fuori Posto», la cantautrice sanremese prosegue il suo percorso artistico, con l’ambizione di contribuire alla diffusione di un genere ancora poco rappresentato in Italia, mantenendo il legame con le proprie origini.