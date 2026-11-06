Da Marina Massironi ad Ascanio Celestini, la Pigna di Sanremo si prepara alla nuova stagione di “Saliscendi”

Sanremo. Torna ad accendersi la magia del teatro nel cuore antico della città matuziana. Dopo il successo e la grande partecipazione registrati nella prima edizione, infatti, prende il via la nuova stagione teatrale di “Saliscendi“, la rassegna multidisciplinare nata per valorizzare l’atmosfera e il fascino non convenzionale dell’ex chiesa di Santa Brigida, nel centro storico della Pigna.

L’iniziativa, curata da CMC/Nidodiragno sotto la direzione artistica di Angelo Giacobbe, vede la stretta sinergia con l’assessorato alla Cultura del comune di Sanremo guidato dall’assessore Enza Dedali. Per la stagione 2026-2027 la rassegna si consolida, rilancia, e raddoppia l’offerta: da novembre a febbraio è pronto a scendere in campo un cartellone principale da sei appuntamenti con grandi nomi della scena nazionale, a cui si affiancherà, in primavera, il nuovo spin-off “Saliscendi Kids“, interamente pensato per le famiglie e le nuove generazioni.

L’obiettivo condiviso dalle istituzioni e dagli organizzatori si conferma chiaro: fare dello spettacolo dal vivo un perno concreto di rigenerazione urbana e di presidio sociale, destagionalizzando l’offerta turistico-culturale della città e trasformando la Pigna in un polo permanente di incontro, creatività e scambio intergenerazionale.

«Una seconda edizione attesissima.», ha affermato l’assessore Dedali in apertura della conferenza stampa di presentazione dell’evento tenutasi questa mattina presso Palazzo Bellevue, «L’anno scorso è stato un enorme successo: la rassegna merita veramente tanto, e la direzione artistica è sempre eccellente, e lo dimostra attraverso una scelta di artisti non scontati che in quel luogo, Santa Brigida, si prestano particolarmente. Quest’anno abbiamo voluto pensare anche ai più piccoli, e lanciare una mini rassegna dedicata anche ai bambini, per portare avanti il progetto di diffondere la cultura del teatro – e non solo – negli spazi pubblici, fruibile per tutti. Questo sogno sta diventando una realtà, grazie agli sforzi di questa amministrazione.»

«Ringrazio l’assessore per la fiducia.», ha concluso il direttore artistico Angelo Giacobbe, «Fiducia che noi cerchiamo di ripagare con un’organizzazione basata sulla narrazione, e su ogni forma d’arte, così da mettere in campo una serie di incontri che vanno al di là del semplice spettacolo di intrattenimento. L’oratorio di santa Brigida, tra l’altro, si presta a tutto ciò, e alla presenza di artisti del calibro di Marina Massironi, per esempio, che siamo molto contenti di avere in occasione dell’apertura di questa stagione della rassegna.»

Il programma di “Saliscendi“

Marina Massironi (21 e 22 novembre 2026) – A inaugurare la rassegna sarà una doppia replica d’eccezione con lo spettacolo “Ma che razza di Otello?”. Scritto da Lia Celi per la regia di Massimo Navone, la pièce vede l’attrice affiancata dall’arpa dal vivo di Monica Micheli in un viaggio brillante e ironico alla riscoperta dell’opera verdiana e delle dinamiche umane legate a gelosia, razzismo e pregiudizio.

Mauro Berruto (4 dicembre 2026) – Sul palco salirà “Iliade23”, lavoro incentrato sull’ultimo lascito intellettuale di Salvatore Quasimodo. Berruto darà vita ai giochi funebri per Patroclo narrati nel Canto 23, trasformando il racconto sportivo antico in una riflessione moderna su fair play, dialogo e disarmo della violenza.

Ivan Talarico (13 dicembre 2026) – Spazio alla comicità stralunata del teatro d’invenzione con “La cantautrice fantasma”. Prendendo spunto dal ritrovamento di un misterioso libro-intervista, Talarico viaggerà tra le sonorità dei grandi della canzone d’autore italiana (da De André a Modugno, da Paoli a Paolo Conte) interrogandosi sul concetto di memoria e oblio.

Giua, Anaïs Drago e Silvia Boschero (3 gennaio 2027) – Il nuovo anno si aprirà con “Il mare nel cassetto”, suggestivo omaggio in musica e parole alla poetica di Franco Battiato. Il trio femminile intreccerà acustica, violino ed elettronica per una rilettura intima dell’eredità artistica del Maestro siciliano.

Pietro Giannini (31 gennaio 2027) – La giovane promessa del teatro contemporaneo porterà in scena “La traiettoria calante”, un’intensa riflessione dedicata al crollo del Ponte Morandi, capace di intrecciare memoria personale, fatti di cronaca e il riscatto orgoglioso della città di Genova.

Ascanio Celestini (11 febbraio 2027) – A chiudere il cartellone invernale sarà uno dei maestri del teatro di narrazione italiano con “Poveri Cristi”. Accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei, Celestini porterà tra i caruggi della Pigna la sua voce tagliente per dare spazio e risonanza alle storie degli ultimi e degli invisibili.

Tutti gli spettacoli avranno luogo nella navata dell’ex chiesa di Santa Brigida, con inizio fissato alle 18 o alle 21 a seconda delle date in programma.

Biglietteria

Il costo dell’abbonamento per tutti gli spettacoli della rassegna è di 48 €, e sarà acquistabile a partire da oggi pomeriggio alle 15. Da lunedì 16 novembre, invece, si potranno acquistare i biglietti per i singoli spettacoli al costo di 12 € su Liveticket.it o presso il botteghino due ore prima dello spettacolo.

La grande novità di questa stagione è “Saliscendi Kids”, tre appuntamenti domenicali in fascia pomeridiana (16.30) dedicati alle famiglie per trasformare l’esperienza teatrale in una scoperta poetica del borgo medievale. La rassegna propone narrazione d’attore, teatro di figura e commedia visiva.

Il programma di “Saliscendi Kids”

Domenica 14 marzo 2027 (16.30) – “I musicanti di Brema” (Kosmocomico Teatro – testo, regia, pupazzi e scenografie di Valentino Dragano) Uno spettacolo ricco di sonorità folk francesi (organetto, ukulele, cornamusa e persino chitarra elettrica) dove pupazzi e attori raccontano il celebre viaggio verso la città in cui “suonare, divertirsi e divertire è la felicità.”

Domenica 21 marzo 2027 (16.30) – “Il cielo in un baule” (Co-produzione MAT-Movimenti Artistici Trasversali e La Terra Galleggiante – con Chiara Gistri e Giacomo Dominici, regia di Jonathan Bertolai. Consigliato da 8 anni). Ispirato ai racconti del folklore siciliano e alle storie di Giuseppe Pitrè, lo spettacolo è un viaggio onirico ed emozionante tra le marionette e i ricordi d’infanzia custoditi nella soffitta di un uomo anziano.

Domenica 4 aprile 2027 (16.30) – “Piccoli principi e principesse” (Stilema Teatro – di e con Silvano Antonelli. Consigliato da 3 anni / famiglie). Liberamente ispirato al capolavoro di Saint-Exupéry “Il Piccolo Principe”, lo spettacolo gioca su specchi e fili invisibili mettendo al centro il dialogo poetico e nostalgico tra il mondo degli adulti e quello dei bambini.

Biglietteria e informazioni utili per “Saliscendi Kids”

Prezzo biglietti: 6 € + diritti di prevendita.

Prevendita online: attiva da lunedì 15 febbraio 2027 sul circuito Liveticket.it.

Botteghino sul posto: aperto il giorno dello spettacolo presso l’ex oratorio, a partire da un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni.