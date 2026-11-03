entroterra oltre oceano|
Da Aurigo a New York per correre la maratona: Paolo Bergonzo e la figlia Francesca tra i protagonisti
Hanno preso parte alla celebre competizione americana, portando un pezzo dell’entroterra imperiese oltreoceano
Aurigo. Paolo Bergonzo e la figlia Francesca hanno partecipato alla maratona di New York, portando il nome del piccolo borgo della valle Impero fino negli Stati Uniti. Un’avventura sportiva condivisa sulle strade della Grande Mela, in occasione di una delle gare podistiche più conosciute al mondo.
La competizione, che richiama ogni anno migliaia di atleti provenienti da ogni continente, si snoda per 42,195 chilometri attraverso i cinque distretti della metropoli americana, tra ali di pubblico e un’atmosfera capace di coinvolgere anche chi assiste lungo il percorso.
La presenza dei due imperiesi non è passata inosservata neppure in paese. Sulla pagina Facebook «Sei di Aurigo se» è comparsa una fotografia di Paolo Bergonzo con il pettorale numero 5324, sorridente con le braccia alzate, accompagnata da un messaggio carico di affetto e orgoglio: «Ma guarda un po’ Aurigo… Aurighesi nel mondo pure alla maratona di New York. Abbiamo i nostri aurighesi… grande cugio, vai Paolo».
Le sfide non finiscono mai e non hanno confini.