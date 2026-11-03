Da Aurigo a New York per correre la maratona: Paolo Bergonzo e la figlia Francesca tra i protagonisti

Aurigo. Paolo Bergonzo e la figlia Francesca hanno partecipato alla maratona di New York , portando il nome del piccolo borgo della valle Impero fino negli Stati Uniti. Un’avventura sportiva condivisa sulle strade della Grande Mela, in occasione di una delle gare podistiche più conosciute al mondo.

La presenza dei due imperiesi non è passata inosservata neppure in paese. Sulla pagina Facebook «Sei di Aurigo se» è comparsa una fotografia di Paolo Bergonzo con il pettorale numero 5324, sorridente con le braccia alzate, accompagnata da un messaggio carico di affetto e orgoglio: «Ma guarda un po’ Aurigo… Aurighesi nel mondo pure alla maratona di New York. Abbiamo i nostri aurighesi… grande cugio, vai Paolo».