Bordighera . Oltre tre quintali di generi alimentari a lunga conservazione raccolti in una giornata dedicata alla solidarietà e all’aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. È il risultato dell’iniziativa organizzata ieri dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bordighera presso il supermercato Conad di Vallecrosia.

Un impegno che si inserisce in un’attività di assistenza portata avanti dal comitato da quasi trent’anni. Attualmente sono circa 60 le famiglie del territorio segnalate dai Servizi Sociali del Comune e seguite dalla Croce Rossa attraverso il sostegno alimentare.

Il bilancio è stato particolarmente positivo: sono stati raccolti più di tre quintali di alimenti di vario genere, destinati a sostenere i nuclei familiari che attraversano situazioni di difficoltà economica.

Al termine della giornata, il presidente della Croce Rossa di Bordighera, Palmero, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i volontari e ai Carabinieri in congedo che hanno partecipato all’iniziativa, oltre che alla direzione del supermercato Conad per la disponibilità e la collaborazione dimostrate.