Croce Rossa di Bordighera, raccolti oltre tre quintali di generi alimentari per le famiglie in difficoltà
Una ventina di volontari, affiancati dai Carabinieri in congedo, hanno partecipato alla giornata di solidarietà al supermercato Conad di Vallecrosia
Bordighera. Oltre tre quintali di generi alimentari a lunga conservazione raccolti in una giornata dedicata alla solidarietà e all’aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. È il risultato dell’iniziativa organizzata ieri dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bordighera presso il supermercato Conad di Vallecrosia.
Un impegno che si inserisce in un’attività di assistenza portata avanti dal comitato da quasi trent’anni. Attualmente sono circa 60 le famiglie del territorio segnalate dai Servizi Sociali del Comune e seguite dalla Croce Rossa attraverso il sostegno alimentare.
Per l’intera giornata, dalle 9 alle 18, si sono alternati una ventina di volontari, impegnati nella raccolta dei prodotti donati dai clienti del supermercato. Al loro fianco anche un gruppo di Carabinieri in congedo, da sempre disponibili a collaborare nelle iniziative benefiche.
Il bilancio è stato particolarmente positivo: sono stati raccolti più di tre quintali di alimenti di vario genere, destinati a sostenere i nuclei familiari che attraversano situazioni di difficoltà economica.
Al termine della giornata, il presidente della Croce Rossa di Bordighera, Palmero, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i volontari e ai Carabinieri in congedo che hanno partecipato all’iniziativa, oltre che alla direzione del supermercato Conad per la disponibilità e la collaborazione dimostrate.
Un gesto di solidarietà che conferma il valore della rete di volontariato e della collaborazione tra associazioni, cittadini e realtà del territorio, a sostegno delle persone più fragili.