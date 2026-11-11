Costarainera, dalla Regione 1.809 euro per le iniziative di Natale

Il comune di Costarainera si è aggiudicato un contributo di 1.809,16 euro attraverso il bando “Natale in Liguria 2026”, promosso dalla Regione, per finanziare le iniziative in programma durante le festività. Il calendario, riunito sotto il titolo La magia del Natale… a Costarainera, prevede appuntamenti dedicati a tutte le generazioni, con particolare attenzione ai bambini e ai residenti più anziani.

Il paese si vestirà a festa con l’accensione delle luminarie e del grande albero in piazza. Tra le proposte anche un concorso artistico a tema natalizio, aperto gratuitamente ad adulti e piccoli partecipanti, con un premio per ciascuna categoria. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 13 dicembre 2026, concordando le modalità al numero 345 244 0235.

Martedì 22 dicembre, alle 11, nella sala del consiglio della sede comunale provvisoria di via Piani Paorelli 11, è previsto un incontro riservato agli anziani, con un’attenzione particolare agli ultraottantenni. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, il centro storico ospiterà il Villaggio di Babbo Natale, organizzato da Fem Spettacoli. La manifestazione, rivolta alle famiglie, si concluderà con la premiazione del concorso di disegno. In caso di maltempo, la festa sarà rinviata.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale anche per la partecipazione registrata nelle precedenti manifestazioni. A sottolinearlo è la vicesindaco Cinzia Cozzucoli: «Siamo veramente soddisfatti sia dell’ampia partecipazione e dell’andamento positivo che hanno caratterizzato i nostri eventi precedenti, sia per l’assegnazione di questo bando; ciò conferma l’impegno costante dell’amministrazione nel valorizzare il nostro territorio».