Costarainera. Completati gli interventi di messa in sicurezza dell’ingresso del cimitero e di ripristino delle condizioni di percorribilità lungo la strada provinciale che collega il paese a Lingueglietta. L’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento al consigliere delegato alla viabilità Flavio Di Muro per la tempestività e l’attenzione dimostrate nei confronti del territorio.

Le opere sono state realizzate a seguito dei sopralluoghi condotti negli ultimi mesi insieme a tecnici e amministratori locali e rientrano nel più ampio piano di monitoraggio della rete viaria provinciale promosso dallo stesso Di Muro.