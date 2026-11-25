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Costarainera, conclusi i lavori per la sicurezza stradale: il comune ringrazia Flavio Di Muro
L’amministrazione auspica l’asfaltatura del primo tratto della provinciale che collega il paese a Lingueglietta
Costarainera. Completati gli interventi di messa in sicurezza dell’ingresso del cimitero e di ripristino delle condizioni di percorribilità lungo la strada provinciale che collega il paese a Lingueglietta. L’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento al consigliere delegato alla viabilità Flavio Di Muro per la tempestività e l’attenzione dimostrate nei confronti del territorio.
Le opere sono state realizzate a seguito dei sopralluoghi condotti negli ultimi mesi insieme a tecnici e amministratori locali e rientrano nel più ampio piano di monitoraggio della rete viaria provinciale promosso dallo stesso Di Muro.
Nel rinnovare la gratitudine alla Provincia e al consigliere per la collaborazione istituzionale, il comune auspica che il percorso intrapreso possa proseguire in tempi brevi con l’asfaltatura del primo tratto della strada, intervento necessario per garantire condizioni di transito adeguate in ogni periodo dell’anno.