Coop Liguria tra le best practice COREPLA: in due anni raccolti 3,3 milioni di contenitori in PET
La Cooperativa ha raccontato a Ecomondo i risultati del progetto “Recopet”, con il quale, dal 2024, ha installato nei propri punti vendita 27 eco-compattatori, incentivando le persone a utilizzarli con sconti sulla spesa
Coop Liguria è stata invitata da COREPLA – il Consorzio per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica – a ECOMONDO, la manifestazione nazionale di riferimento per la sostenibilità e l’economia circolare in programma a Rimini, in quanto best practice del progetto “Recopet”, che prevede l’installazione di eco-compattatori in luoghi di grande passaggio per favorire la raccolta differenziata dei contenitori in PET.
Dal 2024 a oggi, Coop Liguria ha installato presso i propri punti vendita 27 eco-compattatori “Recopet”, incentivando Soci e clienti a effettuare la raccolta differenziata attraverso sconti sulla spesa: 5 euro di sconto su un minimo di 50 euro di acquisti a fronte di 200 contenitori conferiti (tra bottiglie, bottigliette e flaconi in plastica).
I numeri del riciclo: 86 tonnellate di plastica recuperate
Grazie alla straordinaria adesione dei Soci e dei clienti liguri, in due anni sono stati conferiti più di 3,3 milioni di contenitori, che hanno permesso di recuperare 86 tonnellate di plastica.
I contenitori conferiti vengono raccolti – nel caso di Coop Liguria da AMIU Genova e da altre società incaricate della gestione dei rifiuti – e avviati al riciclo da COREPLA, per limitare l’impiego di plastica vergine.
A fronte della raccolta di 3.359.868 di contenitori in 218.609 conferimenti, i Soci e clienti di Coop Liguria hanno ottenuto complessivamente 16.800 euro di sconti.
Gli obiettivi europei per la sostenibilità
Il progetto punta a centrare gli obiettivi di riciclo fissati dall’Unione Europea, che impone agli Stati membri di:
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Arrivare a un tasso di raccolta delle bottiglie in plastica del 90% entro il 2029.
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Garantire che nelle bottiglie in plastica sia presente almeno il 30% di materiale riciclato.
Le parole del Presidente Roberto Pittalis
“Crediamo che questo ottimo risultato si debba non solo all’incentivo economico ma alla sensibilità sociale e ambientale che coltiviamo da sempre nei nostri Soci e clienti, sia attraverso gli incontri divulgativi promossi nei nostri programmi di attività sociali, sia con le scelte ecologiche che adottiamo come impresa: dall’importante lavoro compiuto da Coop Italia sulla sostenibilità delle filiere dei nostri prodotti e degli imballaggi agli accorgimenti adottati per rendere meno energivore le nostre strutture; dallo smaltimento puntuale dei rifiuti, con la possibilità per i clienti di conferire nei nostri negozi anche pile esauste, farmaci scaduti e olio domestico, ai progetti solidali per trasformare gli sprechi in risorse fino ad arrivare agli investimenti sul fotovoltaico (oggi, grazie ai nostri 15 impianti produciamo in proprio ogni anno circa 3 milioni di kilowattora di energia pulita) e sulla mobilità elettrica, con l’attivazione di 9 stazioni “Coop Power” che incentivano il passaggio all’elettrico con tariffe molto contenute”.
— Roberto Pittalis, Presidente di Coop Liguria
Dove trovare gli eco-compattatori “Recopet”
Gli eco-compattatori “Recopet” sono presenti nei punti vendita di:
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Genova: Piccapietra, Corso Europa, Gastaldi, Corso Sardegna, Valbisagno, via del Mirto, Fiumara, Pegli, Prà, Ipercoop L’Aquilone (2 compattatori)
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Provincia di Genova e Riviera di Levante: Busalla, Arenzano, Santa Margherita Ligure, Carasco, La Spezia (Ipercoop con 2 compattatori), Sarzana (Ipercoop con 2 compattatori)
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Riviera di Ponente e Savonese: Savona, Varazze, Finale Ligure, Albenga, Sanremo, Ventimiglia
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Altre località: Ovada, Mondovì