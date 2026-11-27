Sanremo. Due incontri ricchi di contributi e testimonianze sulla prevenzione e sulla rete di protezione delle donne. Presentati anche i dati dei servizi territoriali e il progetto Lions “Kit Rosa”. La settimana di iniziative ATSL – Area 1 ha coinvolto inoltre circa 300 studenti e studentesse di 10 istituti superiori della provincia. Si conclude con un bilancio decisamente positivo la settimana di iniziative promosse da ATSL – Area 1 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un programma articolato tra Case della Comunità e scuole, che ha coinvolto cittadinanza, giovani, istituzioni, Forze dell’Ordine e professionisti sociosanitari in momenti di informazione, confronto e sensibilizzazione sui temi della prevenzione, del rispetto e della tutela delle vittime.

Particolarmente partecipati gli incontri “Contro la violenza, insieme”, organizzati il 25 novembre nelle Case della Comunità di Sanremo e Taggia, che hanno offerto alla cittadinanza un’importante occasione di approfondimento, grazie a interventi di alto profilo da parte di rappresentanti delle istituzioni, dell’Arma dei Carabinieri, dei professionisti sanitari e del mondo della cultura, seguiti con attenzione e apprezzamento dal pubblico. Ad aprire l’incontro di Sanremo, davanti a una sala gremita, è stata la dr.ssa Laura Garibotto, Direttore del Distretto Sanitario 2 di ATSL – Area 1, che ha sottolineato l’importanza di una rete istituzionale capace di accogliere, proteggere e accompagnare le donne vittime di violenza verso il recupero dell’autonomia. A Taggia, l’incontro è stato aperto e coordinato dal dr. Francesco Sferrazzo, Direttore della Struttura Gestione e Promozione Salute e Sicurezza di ATSL – Area 1, che ha guidato il confronto sui temi della prevenzione, della tutela e della promozione di una cultura del rispetto. Prevenzione e cambiamento culturale

Il valore della collaborazione tra istituzioni e servizi territoriali è stato evidenziato dai rappresentanti delle amministrazioni. A Sanremo, la consigliera comunale Elisa Balestra ha richiamato il significato della parola “insieme”, scelta per sottolineare la necessità di un impegno condiviso. Il vicesindaco e assessore Fulvio Fellegara ha illustrato l’attività dei Centri Antiviolenza di Sanremo, ricordando che nel 2026 106 donne hanno effettuato almeno tre colloqui, di cui 84 avviate a percorsi strutturati di assistenza educativa, economica e abitativa. Ha inoltre sottolineato la necessità di coinvolgere maggiormente gli uomini nel cambiamento culturale, a partire dal linguaggio e dalle relazioni. Un saluto è stato portato anche da Simona Donati, Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Sanremo, che ha evidenziato il rapporto sempre più stretto e la crescente sinergia tra i servizi sociali comunali e il Distretto Sanitario diretto dalla dr.ssa Garibotto. Una collaborazione che, insieme al raccordo con le Forze dell’Ordine e gli altri servizi sanitari, contribuisce a rafforzare la rete territoriale di prevenzione, accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza. A Taggia, il vicesindaco Espedito Longobardi ha auspicato interventi normativi più incisivi, mentre la consigliera regionale Chiara Cerri ha evidenziato l’importanza di educare fin dall’infanzia al rispetto e alla parità di genere, prima che stereotipi e pregiudizi si consolidino.

Riconoscere la violenza e conoscere gli strumenti di protezione

Particolarmente apprezzato il contributo dell’Arma dei Carabinieri. A Sanremo, il capitano Pierluigi Manenti e una rappresentante dell’Arma hanno approfondito le diverse forme di violenza – fisica, psicologica, economica e sessuale – e illustrato gli strumenti normativi e di protezione disponibili, ricordando i numeri di riferimento 1522, servizio nazionale antiviolenza e stalking, e 112, numero unico di emergenza. A Taggia, il Maresciallo Manuel Vignola ha spiegato le procedure adottate a seguito delle segnalazioni di violenza, evidenziando il costante raccordo con psicologi e assistenti sociali, anche nelle situazioni che coinvolgono minori. Il dr. Cristiano Miceti, medico legale, ha approfondito il riconoscimento dei segnali di abuso, spesso presenti prima della violenza fisica: controllo del telefono e delle relazioni personali, isolamento, umiliazioni, minacce e ricatti. Particolare attenzione è stata dedicata al tema del consenso, che deve essere sempre libero e revocabile, e alle forme di violenza e manipolazione che possono manifestarsi anche attraverso i social network.

La rete sociosanitaria: 272 interventi dal 2022

Le psicologhe cliniche Alessandra Giacobbe, a Sanremo, e Francesca Loffredo, a Taggia, hanno illustrato il servizio di Pronta Disponibilità Psicosociale di ATSL – Area 1, che garantisce la reperibilità di uno psicologo e di un assistente sociale per intervenire nelle situazioni di particolare vulnerabilità, in raccordo con Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine e servizi sanitari e territoriali. Dal 2022 il servizio ha effettuato 272 interventi, con un aumento delle richieste, soprattutto nelle ore notturne. Un’attività che comprende il sostegno alle donne vittime di violenza, la tutela dei minori e l’accompagnamento nei percorsi di protezione e denuncia.

L’arte per educare al rispetto

L’Accademia di Belle Ari di Sanremo ha portato al centro del confronto il valore dell’educazione e dell’arte come strumenti di cambiamento culturale. A Sanremo, l’architetta Sofia Tonegutti ha raccontato il percorso sviluppato con gli studenti sui temi della parità e del rispetto, che ha portato alla realizzazione delle opere della mostra diffusa allestita al Palasalute. Il prof. Mauro Moretti, docente di fumetto, ha illustrato il significato dell’immagine realizzata per l’iniziativa, nella quale la Casa della Comunità diventa simbolo di accoglienza, protezione e cura. A Taggia, Massimo Donizelli, Vicedirettore dell’Accademia, ha ribadito l’importanza di lavorare con i giovani anche attraverso l’arte, per formare cittadini e futuri professionisti consapevoli del valore del rispetto e delle pari opportunità. La mostra diffusa è visitabile fino al 29 novembre al Palasalute di Sanremo, con un’esposizione digitale anche presso la Casa della Comunità di Taggia.

Dai Lions un gesto concreto di solidarietà: il “Kit Rosa”

Durante l’incontro di Sanremo, la dr.ssa Marina Riulfi ha presentato il progetto Lions “Kit Rosa”, destinato alle donne che arrivano in Pronto Soccorso dopo aver subito violenze o abusi. I kit, contenenti una maglietta, biancheria, ciabatte e prodotti per l’igiene personale, rispondono a un bisogno concreto: offrire un cambio e beni di prima necessità quando gli indumenti della vittima devono essere trattenuti per accertamenti o non è possibile recuperarne altri. L’iniziativa, promossa dai Lions della IV Circoscrizione, prevede la donazione di 20 kit destinati ai Pronto Soccorso di Imperia e Sanremo, che saranno messi a disposizione delle strutture a partire da gennaio, per essere consegnati dal personale sanitario con discrezione e nel rispetto della dignità delle donne.

“Le ricette dell’amore”: circa 300 studenti coinvolti nelle iniziative con le scuole La settimana di sensibilizzazione promossa da ATSL – Area 1 ha coinvolto anche le giovani generazioni attraverso il progetto “Le ricette dell’amore – Relazioni consapevoli: ingredienti e segnali da riconoscere”, con tre appuntamenti del 24, 25 e 26 novembre, promossi dall’Assistenza Consultoriale (diretta dalla dr.ssa Serena Tracchi) e dalla struttura Gestione Promozione Salute e Sicurezza (diretta dal dr. Francesco Sferrazzo) in collaborazione con i comuni di Ventimiglia, Imperia e Sanremo e le associazioni del terzo settore. Circa 300 studentesse e studenti di 10 scuole secondarie di secondo grado (classi prime) della provincia di Imperia hanno partecipato a un percorso di complessive 15 ore di formazione, articolato tra interventi frontali, workshop esperienziali e momenti di confronto con professionisti sociosanitari, rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine e del terzo settore (Centro AntiViolenza ISV – White Dove – Noi4You – Spazio 0-99 – desTEENazione – Effetto Falfalla – ADGP) Le attività hanno affrontato i temi dell’educazione affettiva, del rispetto, del consenso e del riconoscimento dei segnali di controllo e prevaricazione nelle relazioni, attraverso modalità partecipative pensate per favorire il coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle ragazze.