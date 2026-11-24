“Contro la violenza, insieme”: a Sanremo e Taggia gli incontri di ASL1 in occasione della Giornata internazionale
ASL1 rinnova l’invito a tutti i cittadini a partecipare per approfondire un tema fondamentale per la tutela e la sicurezza di tutta la comunità
Sanremo. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ATSL – Area 1 promuove per domani, mercoledì 25 novembre, due incontri aperti alla cittadinanza dal titolo “Contro la violenza, insieme”. Gli appuntamenti si svolgeranno contemporaneamente dalle ore 16:00 alle 18:00 presso le Case della Comunità di Sanremo e Taggia.
Gli incontri, guidati dalle professioniste della psicologia clinica di Area 1 e dai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, saranno incentrati sulla prevenzione, sull’individuazione precoce dei segnali di violenza e sull’informazione relativa ai percorsi di supporto e aiuti disponibili sul territorio.
L’iniziativa si arricchisce inoltre di importanti progetti collaterali:
- Sanremo: Presso la Casa della Comunità verrà presentato il Service Lions “Kit Rosa”.
- Palasalute: È già visibile e allestita la mostra diffusa realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo.
ASL1 rinnova l’invito a tutti i cittadini a partecipare per approfondire un tema fondamentale per la tutela e la sicurezza di tutta la comunità.