Iscrizioni aperte fino a venerdì 4 dicembre sul sito ufficiale; le iscrizioni sul posto, insieme al ritiro pettorali e pacchi gara, saranno invece attive presso “La Piccola” di Ospedaletti venerdì 4 dicembre dalle 14:30 alle 18:30, e sabato 5 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30

Sanremo. Mancano ancora dieci giorni al via, e la “Sanremo Marathon” ha già superato il muro delle 2.500 adesioni, raggiungendo quota 2.556 iscritti in rappresentanza di 36 nazioni per il fine settimana di sabato 5 e domenica 6 dicembre. Un risultato che conferma la forte vocazione internazionale dell’evento, curato nella parte tecnica dalla Pro San Pietro Sanremo. Con le iscrizioni ancora aperte, la distribuzione tra le varie distanze vede al momento 525 atleti nella maratona, 1.025 nella mezza maratona, 841 nella 10 Km e 165 tra 5 Km e Family Run.

l lavoro di promozione svolto in Italia e oltreconfine si riflette nella classifica delle dieci nazioni più presenti al via: guida l’Italia con 1.752 partecipanti (68,54%), seguita da Francia con 531 (20,77%), Regno Unito (55), Albania (31), Svizzera (20), Germania (16), Polonia (16), Belgio (16), Svezia (10) e Norvegia (9). Forte anche il legame con l’identità del territorio, celebrato ancora una volta dalla medaglia ufficiale del 2026 — ormai un vero pezzo da collezione — dedicata al Festival di Sanremo.

Il programma si aprirà sabato 5 dicembre sul lungomare e sulla pista ciclabile di Ospedaletti, dove alle 13 scatterà l'”Ospedaletti Run 5K” seguita alle 14 dalla “Family Run 2,5K.” Domenica 6 dicembre l’attenzione si sposterà invece al campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo, confermato come sede di partenza e arrivo: alle 9 partirà la “Sanremo 10K”, mentre alle 9:10 sarà la volta di “Sanremo Marathon” e “Sanremo Half Marathon.” Il tracciato, sempre disegnato lungo la suggestiva pista ciclopedonale del Ponente ligure, presenta alcune novità rispetto al passato. I maratoneti punteranno prima verso levante attraversando Sanremo e Arma di Taggia, supereranno il nuovo ponte alla foce del torrente Argentina e proseguiranno verso Riva Ligure e Santo Stefano al Mare fino al giro di boa al confine con San Lorenzo al Mare. La principale novità riguarda proprio il passaggio all’andata a Riva Ligure e Santo Stefano, che avverrà sul lungomare a ridosso delle spiagge prima del rientro verso ponente fino a Ospedaletti e del ritorno al traguardo di Pian di Poma. Percorso analogo per la mezza maratona, che effettuerà però il primo giro di boa all’altezza dell’ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia, mentre la 10 Km arriverà fino all’ex stazione di Sanremo per poi invertire la rotta verso Ospedaletti e tornare al campo di atletica.

Sul piano agonistico si preannuncia una sfida di alto livello su tutte le distanze. Nella maratona spiccano le presenze dell’ex ciclista professionista Cristiano Salerno, dello specialista del mezzofondo Alessandro Castagnino, all’esordio sulla distanza regina, e dell’ironman Fabio Carota. Ricchissimo anche il parterre della mezza maratona, che vedrà al via Ahmed El Mazoury (PB 1h03’26”, già argento sui 10.000 metri agli Europei Under 23), Davide Copeta (PB 1h05’30”), Vallet Jean Pierre (PB sui 10K di 30’30”), Davide Angilella (PB 1h08’17”), Loris Mandelli (PB 1h08’23”), l’ultramaratoneta Maurizio Ferratusco (vincitore del Cro Trail – Grand Raid Cro-Magnon 2026) e Riccardo Marino (PB 1h10’21”). In campo femminile riflettori puntati su Laura Segor (vincitrice della “Sanremo Marathon 21K” 2025), Michela Tallone (Campionessa Italiana di triathlon medio – age group) e Paola Noli, già vincitrice della “Sanremo Marathon” e finisher delle Abbot World Marathon Major con la maratona di Città del Capo in Sudafrica. Nella 10K sarà in gara Maurizio Raimondo Vanotti (PB 31’30”), mentre nell'”Ospedaletti Run 5K” Yannick Gain proverà a confermare il successo.

A raccontare l’avvicinamento all’evento è stato anche il Social Reality sui profili Facebook e Instagram ufficiali della manifestazione, con protagonisti Massimo Aurelio La Grasta (maratona), Michela Tallone (mezza maratona) e Silvia Annuzzi (10 Km), seguiti dall’allenatore Roberto Giacopelli e dalla biologa nutrizionista Chiara Roncallo del team Nutrimedisport guidato da Stefano Beschi.

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione dell’evento di questa mattina, l’organizzatore Igor Varnero: «Si tratta della nona edizione della “Sanremo Marathon”, ed è un evento sempre più internazionale, con tantissimi iscritti, amche per ciò che concerne la categoria femminile. L’anno scorso abbiamo registrato 2.800, e abbiamo quasi la certezza di superare questo numero quest’anno. La maratona avrà l’onore di aprire le manifestazioni di Natale di Sanremo, perché si terrà nel giorno in cui verranno accese le luminarie. Ci fa piacere, inoltre, tornare al nostro percorso con anello unico, grazie alla riapertura del ponte sul torrente Argentina. Attraverseremo la bellezza dei borghi, della pista ciclabile, e della pista ciclabile. Ringrazio chi ci sostiene fin dall’inizio, il comune di Sanremo, la Regione Liguria e il comune di Ospedaletti».

A seguire, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Ospedaletti, la consigliera comunale con delega allo Sport Antonella D’Addazio: «Il comune di Ospedaletti è orgoglioso di partecipare attivamente alla “Sanremo Marathon”, anche con la gestione de “La piccola”».

«Ringrazio tutti i comuni coinvolti in questa bellissima manifestazione.», ha proseguito l’assessore allo Sport e al Turismo di Sanremo Alessandro Sindoni, «Questo evento ha validità prettamente turistica, perché sappiamo tutti quanto lo sport possa creare turismo. Io sono convinto che andando avanti negli anni, supereremo addirittura i cinquemila iscritti, perché è un evento stupendo, a cui io, personalmente, tengo tantissimo.»

Per chi non si è ancora iscritto, c’è tempo fino a venerdì 4 dicembre sul sito ufficiale www.sanremomarathon.it (dove sono consultabili anche i dettagli logistici e le convenzioni alberghiere) per maratona, 10K, 5K e 2,5K. Le iscrizioni sul posto, insieme al ritiro pettorali e pacchi gara, saranno invece attive presso “La Piccola” nell’ex scalo merci in via Cavalieri di Malta a Ospedaletti venerdì 4 dicembre dalle 14:30 alle 18:30 e sabato 5 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30, mentre domenica 6 dicembre al campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo, dalle ore 7, sarà possibile esclusivamente ritirare pettorali e pacchi gara con iscrizioni ormai chiuse. Ad accompagnare i podisti verso i propri obiettivi ci sarà infine il servizio pacer sia nella maratona che nella mezza maratona, calibrato anche su dislivelli e tratti in galleria dove si perde il segnale GPS: nei 42 chilometri i pacer partiranno ogni 15 minuti dalle 3h00′ alle 4h45′ dallo sparo, mentre nella mezza maratona saranno scaglionati ogni 10 minuti — con l’ultimo a 15 minuti — da 1h20′ a 2h15′ dallo sparo.