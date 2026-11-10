Consulta provinciale studentesca di Imperia, Stefano Spitali nuovo presidente e Sofia Bonfatti vicepresidente

Imperia. Stefano Spitali, studente del Cassini, è il nuovo presidente della consulta provinciale studentesca. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stata eletta Sofia Bonfatti, dell’Amoretti. La votazione, avvenuta questa mattina, ha rinnovato i vertici dell’organismo che riunisce i rappresentanti degli istituti superiori, chiamati anche a individuare le priorità dell’anno scolastico. Il programma sarà sviluppato attraverso commissioni tematiche, con l’obiettivo di organizzare convegni, incontri e iniziative aperte alla comunità. Tra gli argomenti affrontati nel precedente mandato figurano le disparità salariali tra uomini e donne, la violenza psicologica sul lavoro e la disabilità.

A sottolineare il valore della partecipazione giovanile è stato il dirigente provinciale Roberto Campagna, che ha richiamato gli eletti alla responsabilità di ascoltare le esigenze dei compagni. «Buon lavoro ai ragazzi, ricordando che rappresentano una comunità di studenti e devono ascoltare le voci di coloro che hanno dato loro questo mandato. La consulta ha lo scopo di promuovere iniziative legate al territorio, che possono riguardare l’inclusione, la protezione ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale».

Sulla necessità di ampliare il confronto oltre i confini delle singole scuole è intervenuto anche il professor Francesco Laterza, referente dell’organismo. «Iniziamo questo nuovo percorso. Molti ragazzi continuano nell’incarico assunto lo scorso anno. Eleggeremo presidente, vicepresidente e segretario, poi saranno gli stessi studenti a decidere quali commissioni istituire e su quali ambiti lavorare, tenendo conto dell’importanza di collegare gli argomenti alla realtà territoriale».