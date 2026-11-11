Consiglio comunale, tensione in aula per le nomine della fondazione Zitomirski: botta e risposta tra Biasi e la Perri, seduta sospesa

«Visto che osservo un clima di un po’ di nervosismo, vorrei portare i miei complimenti, così attenuando il nervosismo, e fare un plauso al nuovo presidente, monsignor Angelo Di Lorenzo , e al nuovo vicepresidente Stefano Fullone (ex consigliere della maggioranza Biasi, ndr). Siamo molto contenti che siamo degnamente rappresentati all’interno della Fondazione», ha dichiarato Biasi.

Un commento, pronunciato con evidente ironia, che ha immediatamente acceso il confronto in aula. Il consigliere ha poi fatto riferimento alle «sconfitte che fanno male e producono nervosismo», provocando ulteriori reazioni. Si è scatenato così un botta e risposta tra il consigliere Biasi, che vantava la nomina del vice presidente della fondazione poi effettivamente eletto, e il sindaco Fabio Perri, pungolato sia dal suo predecessore che dalla consigliera Marilena Piardi. «Voglio che sia messo a verbale che la Piardi insinua che io sia stato obbligato a nominare Fullone», ha urlato Perri, fuori microfono.