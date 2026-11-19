Sanremo|
Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, eletti i delegati al Consiglio Regionale
A ricoprire questo ruolo saranno Giulia Sindoni; Diego Maiano; Noemi Rebora, e Alessandro Iavarone
Sanremo. Si è riunito questa mattina il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del comune di Sanremo per la prima seduta dell’anno. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Mager, del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e del vicesindaco Fulvio Fellegara.
I lavori sono quindi proseguiti con l’elezione dei quattro rappresentanti delegati al consiglio regionale dei ragazzi e delle ragazze. A ricoprire questo ruolo saranno Giulia Sindoni; Diego Maiano; Noemi Rebora, e Alessandro Iavarone.
Nel corso della seduta sono stati inoltre individuati i cinque ambiti tematici sui quali si concentreranno le attività del CCRR: turismo, sport, sociale, cultura e ambiente.
I giovani consiglieri si suddivideranno in gruppi di lavoro, con il compito di elaborare le prime idee progettuali relative ai settori individuati.
Le proposte saranno presentate durante la prossima seduta del CCRR, in programma a gennaio 2027. In quell’occasione si procederà alla votazione per scegliere il progetto da sviluppare nel corso dell’anno.