Confesercenti protagonista a Olioliva, un incontro dedicato all’importanza dell’ulivo nella Riviera

L’incontro offrirà differenti punti di vista sul valore dell’ulivo e sulle sue potenzialità, partendo dal legame con la tradizione gastronomica ligure fino ad arrivare alle nuove esperienze imprenditoriali capaci di reinterpretare e valorizzare una delle risorse più caratteristiche del territorio

Imperia. Confesercenti Provinciale protagonista ad Olioliva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio dedicati alla cultura dell’olio e alla valorizzazione delle eccellenze locali, con un incontro dal titolo “L’importanza dell’ulivo nella Riviera dei Fiori.” L’appuntamento è in programma mercoledì 4 novembre, presso l’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito dello spazio dedicato alle associazioni di categoria. L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire il ruolo dell’ulivo non soltanto come elemento fondamentale dell’economia agricola locale, ma anche come simbolo della nostra identità, della storia e del paesaggio della Riviera dei fiori. Un patrimonio che attraversa generazioni e che oggi continua a rappresentare una straordinaria opportunità di sviluppo per il turismo, attraverso la ristorazione di qualità.

A confrontarsi su questi temi saranno quattro protagonisti del mondo associativo, imprenditoriale ed enogastronomico del territorio: Sergio Scibilia, presidente provinciale di Confesercenti; Silvia Massa, ristorante Dalla Padella alla Brace e presidente della Condotta Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime; Federica Novelli, imprenditrice e ideatrice di Bloom, l’originale birra Blanche ai fiori di ulivo, e Sergio Tron, Consigliere Nazionale e Coordinatore Ligure di Slow Food.

L’incontro offrirà differenti punti di vista sul valore dell’ulivo e sulle sue potenzialità, partendo dal legame con la tradizione gastronomica ligure fino ad arrivare alle nuove esperienze imprenditoriali capaci di reinterpretare e valorizzare una delle risorse più caratteristiche del territorio. L’ulivo delle nostre terre è il passaporto di una cucina sana e mediterranea, capace di trasformare un piatto, portando con sé le storie di ogni produzione, di ogni località, storie di fatica, sudore. Con la cultura contadina offriamo un turismo esperienziale, creando un elemento distintivo dell’offerta turistica e commerciale della provincia di Imperia.

La presenza di Federica Novelli, con il progetto Bloom, rappresenterà inoltre un’occasione per raccontare come anche i fiori dell’ulivo possano ispirare nuove produzioni, dimostrando che tradizione e creatività imprenditoriale possono incontrarsi dando vita a prodotti originali e fortemente legati all’identità locale.

«L’ulivo rappresenta molto più di una coltivazione: è la fotografia perfetta delle nostre fasce, del nostro mare è una parte integrante della nostra storia, del nostro paesaggio e della nostra economia», sottolinea Sergio Scibilia.