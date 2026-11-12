Confcommercio Imperia, nasce il sindacato NCC: Gianni Annasarette nominato presidente provinciale
Nel direttivo anche Fabio Giannuzzi, Salvatore Di Giorno e Rocco Cataldo. L’associazione punta a valorizzare il servizio di noleggio con conducente e rafforzare i rapporti con le strutture ricettive
Imperia. Nasce il sindacato provinciale NCC di Confcommercio, dedicato agli operatori del noleggio con conducente. Alla guida della nuova rappresentanza è stato nominato Gianni Annasarette, affiancato dai consiglieri Fabio Giannuzzi, Salvatore Di Giorno e Rocco Cataldo.
La costituzione dell’organismo, avvenuta nella sede imperiese dell’associazione di categoria, punta a offrire maggiore supporto agli operatori del comparto e a promuovere un servizio utilizzato anche dalle strutture ricettive del territorio.
«Riteniamo molto importante la scelta di Confcommercio di dare vita al sindacato NCC, in quanto si tratta di una categoria che necessita di supporto anche al fine di far conoscere questa particolare attività al pubblico e alle strutture ricettive, che ne sono fra i principali fruitori», spiega il neo presidente.
Annasarette ringrazia quindi i colleghi e i vertici dell’associazione per la fiducia ricevuta, assicurando il proprio impegno a favore degli operatori.
Il nuovo organismo ha già collaborato all’organizzazione di due appuntamenti ospitati nel capoluogo: l’Assemblea generale delle Province Italiane e Olioliva, contribuendo alla gestione dei servizi di trasporto in occasione delle manifestazioni.