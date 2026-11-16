Comune di Sanremo, nuove assunzioni: si cerca il dirigente dell’Urbanistica, concorsi per agronomo e amministrativo

Sanremo. Un nuovo dirigente tecnico per uno dei settori più delicati di Palazzo Bellevue, un agronomo chiamato a occuparsi del patrimonio verde della città e un istruttore amministrativo-contabile da inserire nei servizi comunali. Il Comune di Sanremo apre contemporaneamente tre fronti sul personale, dando attuazione alla programmazione delle assunzioni contenuta nel Piao 2026-2028.

La procedura più rilevante riguarda il settore Imprese e Territorio, per il quale è stata avviata una selezione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali. L’incarico avrà una durata di un anno e i colloqui dei candidati ammessi sono già stati fissati per il 30 novembre a Palazzo Bellevue. Orario, elenco degli ammessi e modalità della prova saranno comunicati con successivi avvisi.

Non si tratta di un dirigente qualsiasi. Il settore Imprese e Territorio concentra infatti una parte consistente delle competenze tecniche più sensibili del Comune: urbanistica e certificati di destinazione urbanistica, infrazioni edilizie, edilizia privata e produttiva, Sportello unico dell’edilizia, Puc, autorizzazioni paesaggistiche, difesa del suolo, vincolo idrogeologico, acquisizione e demolizione degli abusi, Suap e mercati.

Il contratto sarà a tempo pieno e decorrerà dalla data indicata nel contratto individuale. La durata prevista è di un anno, con cessazione anticipata automatica qualora dovesse terminare prima del previsto anche il mandato del sindaco.

Per partecipare sono richiesti titoli tecnici: laurea in Ingegneria edile, Ingegneria civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Architettura o Ingegneria edile-Architettura, o titoli equipollenti. A questo deve aggiungersi una qualificazione professionale già consolidata: tra le possibilità previste dal bando figurano almeno cinque anni di esperienza in funzioni dirigenziali oppure un quinquennio di attività in posizioni professionali di elevata qualificazione accompagnato da una particolare specializzazione.

La selezione non prevede il classico concorso con prova scritta. La commissione procederà alla comparazione dei curricula e a un colloquio individuale, valutando esperienza specifica, capacità manageriali, conoscenza delle materie tecniche e attitudine alla direzione di una struttura complessa.

Tra gli elementi che saranno esaminati figurano capacità di coordinamento delle risorse, leadership, risoluzione dei problemi, orientamento al risultato e gestione di casi complessi, insieme alla conoscenza della normativa urbanistica e amministrativa. Il colloquio servirà quindi non soltanto a verificare la preparazione tecnica, ma anche le competenze proprie del ruolo dirigenziale.

Accanto alla ricerca del nuovo dirigente, il Comune ha pubblicato anche due veri e propri concorsi a tempo indeterminato.

Il primo riguarda una figura che Palazzo Bellevue non cerca frequentemente: un agronomo, inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Il posto sarà a tempo parziale, 18 ore settimanali, e indeterminato.

La figura avrà un ruolo direttamente collegato alla gestione del verde urbano e del patrimonio arboreo cittadino. Tra i compiti indicati nel bando figurano la predisposizione di atti in materia agro-forestale, la progettazione e pianificazione del verde, il controllo tecnico e finanziario dei contratti di manutenzione, la direzione lavori, il monitoraggio degli alberi, la valutazione della loro stabilità, la difesa fitoiatrica e la raccolta dei dati sul sistema comunale del verde.

Per il posto sono ammesse diverse lauree in campo agrario, forestale, ambientale e naturalistico, comprese alcune lauree triennali. Sono inoltre obbligatorie l’iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi e forestali e la patente B.

Il trattamento economico indicato dal bando, rapportato alle 18 ore settimanali, è pari a 13.957,48 euro lordi annui, tredicesima compresa, oltre al trattamento accessorio.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale InPA entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Il concorso prevede una prova scritta e una orale. Se le candidature dovessero superare quota 60, scatterà prima una preselezione a quiz: alla prova scritta passeranno i primi 40 classificati, oltre agli eventuali pari merito. Le materie spaziano dalla gestione del verde urbano alle alberature, dai criteri ambientali minimi alla tutela paesaggistica, fino alla normativa sugli appalti e agli enti locali.

Il terzo tassello è il concorso per un istruttore amministrativo e contabile, questa volta a tempo pieno, 36 ore settimanali, e indeterminato.

La figura potrà essere inserita nei diversi servizi comunali e dovrà occuparsi soprattutto di procedimenti amministrativo-contabili, gestione delle entrate e delle spese, contabilità pubblica e tributi locali.

Per partecipare è sufficiente il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, oltre ai normali requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Anche in questo caso le candidature dovranno essere inviate esclusivamente attraverso InPA entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il concorso comprenderà prova scritta e orale e potrà essere preceduto da una preselezione qualora le domande superino le 60 unità. Le materie riguarderanno, tra l’altro, ordinamento degli enti locali, contabilità comunale, tributi, diritto amministrativo, procedimento, trasparenza, pubblico impiego e anticorruzione.

Per questo concorso opera inoltre una riserva a favore dei volontari delle Forze Armate, già maturata attraverso il cumulo delle frazioni previste dalla normativa.

Tre procedure molto diverse tra loro, dunque, ma inserite nello stesso percorso di rafforzamento della macchina comunale.

La prima dovrà individuare chi, almeno per il prossimo anno, guiderà uno dei settori che maggiormente incidono sulle trasformazioni urbanistiche e sulle attività economiche della città. Le altre due puntano invece a inserire stabilmente nell’organico competenze tecniche e amministrative: da una parte uno specialista per un patrimonio verde sempre più complesso da progettare, controllare e mantenere; dall’altra una figura amministrativo-contabile destinata a rafforzare i servizi interni.

La prima scadenza operativa è già segnata sul calendario: 30 novembre, quando a Palazzo Bellevue inizieranno i colloqui per scegliere il nuovo dirigente tecnico di Imprese e Territorio.