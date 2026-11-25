Imperia . Online sul sito Istituzionale del Comune di Imperia due bandi rivolti alle famiglie residenti in difficoltà economica: il Fondo Sociale Affitti 2026 e il bando mutui prima casa , finanziato in parte dal Comune e in parte dalla Regione Liguria. Le domande per entrambe le misure possono essere presentate dal 25 novembre al 31 dicembre 2026.

Dichiara l’assessore alla Comunità Solidale Laura Gandolfo: «Grazie alle risorse di Comune e Regione possiamo offrire un sostegno concreto alle famiglie imperiesi in difficoltà economica. Abbiamo voluto introdurre uno specifico criterio di priorità nei confronti dei cittadini che hanno compiuto 70 anni: molti anziani incontrano difficoltà nel sostenere i costi dell’abitazione. Accanto alle misure di sostegno alla locazione, abbiamo voluto destinare risorse anche alle famiglie con redditi contenuti che hanno compiuto una scelta di investimento sulla casa, assumendosi un impegno economico importante per il proprio futuro.Con questa misura intendiamo offrire un aiuto concreto, ampliando le politiche comunali di sostegno all’abitare».