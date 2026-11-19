Secondo una stima di Monitorimmobiliare, sono 22.000 le case vacanza in Costa Azzurra di proprietà degli italiani, un numero destinato a crescere; il mercato è interessante per chi abita lungo la Riviera Ligure e cerca un’alternativa come casa vacanze, investimento oppure per trasferirsi. Realtà come quella di Douglas Elliman France sono uno degli interlocutori principali nel settore delle proprietà di prestigio; gli esperti accompagnano nella scelta di una villa oltreconfine tenendo a mente i desiderata che spesso coincidono con panorama, posizione e accessibilità. Ma cosa c’è da sapere prima di acquistare una villa in Costa Azzurra?

Perché gli italiani sono innamorati della Costa Azzurra

Il confine francese è una porta d’accesso per i liguri, soprattutto per chi vive nella Riviera di Ponente e il mercato immobiliare della zona è decisamente interessante. La Costa Azzurra non ha paragoni per il celebre mare e offre località costiere e quartieri residenziali che attirano da sempre VIP e non solo.

L’acquisto risponde a esigenze diverse: c’è chi punta a una seconda casa dove trascorrere periodi di vacanza, ma anche chi cerca un’abitazione per soggiorni prolungati o ancora qualcuno valuta un immobile da utilizzare come residenza principale.

La vicinanza geografica costituisce un elemento importante, specialmente per gli acquirenti liguri che possono raggiungere alcune delle destinazioni più celebri senza dover investire su lunghi trasferimenti.

Le località preferite

La Costa Azzurra è un tratto che si estende fino a 200 chilometri e va dal confine italiano, partendo da Mentone e raggiungendo Marsiglia. Ma quali sono le località più richieste? In cima a tutte c’è proprio Mentone, una città dal contesto urbano solido con tanti servizi e splendide località balneari. Altrettanto apprezzata Roquebrune-Cap-Martin, dove le zone collinari ospitano proprietà con affacci panoramici sul mare. Anche Beaulieu-sur-Mer e Villefranche-sur-Mer possono rientrare nella ricerca di chi desidera una villa sulla Riviera francese, accettando una maggiore distanza dal confine italiano.

I criteri che orientano la scelta

Come si sceglie una villa in Costa Azzurra? I criteri principali che guidano i compratori sono:

Panorama aperto . Molti vogliono una bella vista per godersi gli scorci più suggestivi sul mare che restano incantevoli persino in inverno;

. Molti vogliono una bella vista per godersi gli scorci più suggestivi sul mare che restano incantevoli persino in inverno; L’orientamento dell’edificio . Questo dettaglio va ad aiutare nella gestione termica ma soprattutto nella luminosità, un fattore fondamentale per chi cerca una casa bella da vivere;

. Questo dettaglio va ad aiutare nella gestione termica ma soprattutto nella luminosità, un fattore fondamentale per chi cerca una casa bella da vivere; Nessuno vuole vicini impiccioni e il livello di riservatezza, spesso garantito dalla posizione, è motivo di prestigio;

Tempo di percorrenza dal confine . La distanza dalla zona ligure dove si vive abitualmente non va trascurata, soprattutto se ci si intende muovere nei weekend o durante i periodi di ponte;

. La distanza dalla zona ligure dove si vive abitualmente non va trascurata, soprattutto se ci si intende muovere nei weekend o durante i periodi di ponte; Le condizioni dell’immobile. Le ville meno recenti possono aver bisogno di interventi di manutenzione, oppure richiedere un restauro puramente estetico per andare incontro ai gusti di chi sta comprando.

Come si compra una casa in Francia

C’è una normativa locale per l’acquisto immobiliare nel territorio francese che si discosta per alcuni aspetti dalle consuetudini italiane. Dopo aver individuato la proprietà, magari con l’aiuto di un’agenzia o di professionisti specializzati che possano affiancare, si procede con una sottoscrizione di un contratto preliminare noto come “compromis de vente” o “promesse de vente”. Il documento serve a definire le condizioni dell’operazione ed eventuali clausole o scadenze previste. Una curiosità interessante? La nazione prevede un diritto di ripensamento fino a 10 giorni per recedere senza penali.

Il venditore avrà l’onere di consegnare una serie di informazioni all’interno di un dossier diagnostico obbligatorio; dovrà contenere la documentazione riguardo l’efficienza energetica, la presenza di piombo o amianto e lo stato degli impianti elettrici e del gas.