Commercio, Bordighera punta sulla qualità: allo studio distretti e centri integrati di via

Bordighera. Rilanciare il commercio cittadino, contrastare la desertificazione commerciale e favorire l’apertura di nuove attività, puntando sulla qualità dell’offerta e sulla valorizzazione delle botteghe storiche. Sono alcuni degli obiettivi emersi dal tavolo tecnico per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali, che si è svolto questa mattina a Villa Regina Margherita, a Bordighera, alla presenza dell’assessore regionale al Commercio Alessio Piana, dei consiglieri regionali Armando Biasi e Walter Sorriento, del sindaco Marzia Baldassarre, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale tra cui l’assessore al Commercio Alessandro Albanese, e delle associazioni di categoria.

Un confronto che si inserisce nel progetto “Vivi qui, Compra qui”, promosso dal Comune per sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di sostenere le attività del territorio. «Il commercio non rappresenta soltanto un’attività economica, ma costituisce una parte fondamentale dell’identità, della vitalità e della qualità della vita della nostra città – ha sottolineato il sindaco Baldassarre nel suo intervento introduttivo –. Un negozio aperto significa lavoro, servizi, relazioni umane, sicurezza e attenzione al territorio».

L’amministrazione intende proseguire un percorso di ascolto e collaborazione con gli operatori economici, affrontando alcune delle criticità che interessano il settore, a partire dai locali sfitti e dal costo degli affitti, fino alla necessità di sostenere chi vuole investire e aprire una nuova attività, salvaguardando al contempo gli esercizi storici. «Non vogliamo che “Vivi qui, Compra qui” sia soltanto una campagna pubblicitaria o uno slogan da esporre nelle vetrine, ma un progetto condiviso, capace di rafforzare il rapporto tra cittadini, attività commerciali e territorio», ha spiegato il sindaco, auspicando che dal tavolo possano emergere proposte concrete e primi interventi da mettere in campo.

L’assessore Alessandro Albanese ha evidenziato come il commercio abbia registrato negli ultimi anni una forte flessione, sottolineando tuttavia la possibilità di individuare nuove prospettive. «Per Bordighera la direzione deve essere quella della qualità. La Regione può aiutarci a trovare una nuova strada, ma è fondamentale lavorare in sinergia con le associazioni di categoria, andando tutti nella stessa direzione. Anche le manifestazioni dovranno essere legate alla qualità e ai servizi che offriamo agli utenti».

Disponibilità a collaborare è stata manifestata dall’assessore regionale Alessio Piana, che ha apprezzato l’impostazione del progetto presentato dall’amministrazione. «Ho apprezzato molto la concretezza, i passaggi individuati e la volontà di seguire passo dopo passo questo percorso. Mi sembra che l’obiettivo sia avviare una valorizzazione della città coinvolgendo le realtà commerciali e artigianali in uno scambio reciproco di sostegno, crescita e sviluppo».

Tra gli strumenti illustrati da Piana figurano i distretti del commercio e le intese commerciali, attraverso i quali è possibile individuare specifiche aree urbane e definire regole condivise per favorire l’insediamento di attività commerciali e artigianali di qualità, tutelando le peculiarità dei centri storici e contrastando offerte non coerenti con il contesto urbano.

L’assessore ha prospettato la possibilità di avviare un approfondimento con gli uffici regionali, l’amministrazione e le associazioni di categoria per valutare una possibile perimetrazione delle aree interessate e individuare le modalità più adatte alla realtà bordigotta.

Un’altra opportunità è rappresentata dalla costituzione di uno o più Centri integrati di via (Civ), soggetti giuridici, generalmente organizzati in forma consortile, che riuniscono gli operatori economici di una determinata area e possono partecipare ai bandi regionali per ottenere risorse destinate alla valorizzazione del commercio di prossimità. In Liguria sono circa 80 le realtà di questo tipo, concentrate soprattutto nel Comune e nella provincia di Genova.

«Potrebbe essere un ulteriore passo da compiere per agganciare le opportunità che si apriranno a livello regionale», ha spiegato Piana, indicando nei centri integrati uno strumento per tornare a valorizzare i negozi di vicinato attraverso progetti condivisi.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate anche le misure di sostegno economico disponibili per commercianti e artigiani. Tra queste Cassa Commercio Liguria, che facilita l’accesso al credito attraverso il sostegno ai costi di garanzia dei finanziamenti e prevede contributi a copertura del 50% degli investimenti ammissibili, entro determinati limiti. Le spese finanziabili possono riguardare l’acquisto di macchinari, il rinnovo dei locali e dell’illuminazione, ma anche consulenze e investimenti per sviluppare nuovi canali commerciali.

Una misura analoga è Garanzia Artigiano Liguria, destinata alle imprese artigiane. L’ultima finestra si è chiusa il 31 marzo scorso e la Regione sta valutando una possibile riapertura tra gennaio e febbraio 2027, nell’ambito delle ultime risorse della programmazione europea 2021-2027. Piana ha inoltre richiamato l’importanza di valorizzare le botteghe storiche e il patrimonio di professionalità artigianali presenti sul territorio, anche attraverso iniziative come “La Bottega Ligure”, rivolta alle attività con almeno trent’anni di storia.

Il confronto ha toccato anche il tema delle pedonalizzazioni, sollevato dal consigliere comunale Federico Bertaina. Piana ha sottolineato che la qualità degli spazi urbani deve necessariamente accompagnarsi alla possibilità di raggiungere agevolmente le attività commerciali. «Le pedonalizzazioni che ho visto funzionare sono quelle in cui, oltre alla qualità dell’offerta, si è prestata attenzione a non penalizzare le attività esistenti, garantendo che siano facilmente raggiungibili da chi le frequenta. Altrimenti il rischio è che non riescano a reggersi».

Nel corso del tavolo è intervenuto anche Andrea Bosio, presidente cittadino di Confcommercio, che ha illustrato “Cities”: una proposta simbolica legata alle chiavi dei negozi: quelle delle attività che hanno abbassato le serrande, da restituire idealmente alla città con l’obiettivo di riaprire gli spazi vuoti, ma anche quelle dei negozi che resistono e di quelli che potranno nascere in futuro. Un’iniziativa che si inserisce in una riflessione più ampia sul futuro del commercio cittadino e sulla necessità di restituire vitalità alle vie del centro.

Tra gli appuntamenti già in programma figurano la Festa dei Commercianti del prossimo 13 dicembre e il progetto “Maestri del Commercio”, pensato per riconoscere il valore delle attività che, con decenni di lavoro, hanno contribuito alla storia economica e sociale di Bordighera. Un esempio è quello di Pagliarella, attività del centro che ha superato i 140 anni di storia.