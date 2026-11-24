Taggia. Dalle pellicole cinematografiche alla Riviera dei Fiori, sulle tracce delle origini del cocktail Martini. A raccontare il possibile legame tra il celebre drink e il territorio è il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino , promotore di un’iniziativa dedicata alla riscoperta delle radici liguri della bevanda.

«Sean Connery lo ordina “agitato, non mescolato” in Missione Goldfinger. Daniel Craig gli dà il nome di Vesper in Casino Royale. E già nel 1934, ne L’uomo ombra, William Powell spiegava che andava shakerato a ritmo di valzer. Il cinema ha fatto del Martini un drink iconico. Una delle ricostruzioni sulla sua nascita ci riporta a Taggia, sulle tracce di un giovane ligure emigrato a New York», spiega il parlamentare.

Il protagonista della vicenda è Clemente Queirolo Martini che, secondo una delle ipotesi, avrebbe contribuito alla creazione del cocktail durante la sua esperienza professionale al Knickerbocker Hotel di New York.

«Dietro un drink che il pubblico riconosce al primo sguardo c’è dunque una possibile storia ligure che merita di essere conosciuta», prosegue Berrino, sottolineando come l’intraprendenza e le capacità professionali del giovane tabiese avrebbero lasciato un segno nella cultura internazionale del bere miscelato.

Una vicenda che rappresenta, secondo il senatore, anche un’occasione di promozione turistica per Taggia e Arma: «Chi conosce il Martini attraverso i film di James Bond può scoprire, a partire da quel bicchiere, un pezzo della storia del nostro territorio e una ragione in più per visitarlo».

Berrino ha infine rivolto un ringraziamento all’Aibes, al presidente Angelo Donnaloia, al segretario nazionale Stefano Gardani, a Giuseppe Giordano, Nicola Perotti e Franco Pennachioni per il contributo e le competenze messe a disposizione, nonché all’assessore regionale al turismo Luca Lombardi per l’attenzione riservata all’iniziativa e a quanti hanno contribuito a riportare alla luce la vicenda.