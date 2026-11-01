Cna Imperia presenta “OLIVO&OLIO”, il progetto che riparte dalla terra per salvare l’olivicoltura ligure

Il progetto sarà presentato dalle 11.30 alle 12, nell’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, all’interno di “OliOliva Week – Frantoio delle Idee e Festa dell’Olio Nuovo”

Imperia. Non si può continuare a celebrare l’olio nuovo mentre arretrano gli oliveti, cedono i terrazzamenti e diventa sempre più difficile remunerare il lavoro di chi mantiene vivo il paesaggio. Da questa verità, scomoda ma ormai ineludibile, nasce OLIVO&OLIO, il progetto ideato, progettato e promosso da Cna Imperia per ricondurre il valore dell’extravergine alla sua origine: la pianta, la terra, la cura, le competenze e le imprese.

Il progetto sarà presentato mercoledì 4 novembre, dalle 11.30 alle 12, nell’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Imperia, all’interno di “OliOliva Week – Frantoio delle Idee e Festa dell’Olio Nuovo.” L’intervento di Cna Imperia si inserisce nella giornata “Imperia, il territorio che produce: le Associazioni di categoria e professionali della provincia”, moderata dalla giornalista Laura Ivani e costruita come un confronto tra rappresentanze economiche sui nodi strategici dell’agroalimentare e dello sviluppo locale.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali e affronterà, attraverso i contributi delle diverse associazioni, le infrastrutture irrigue e le strategie per l’olivicoltura ligure, i servizi alle imprese del food, la valorizzazione economica dell’olio nella ristorazione, il turismo esperienziale, la cooperazione agroalimentare e il ruolo della cucina italiana nella promozione delle filiere di eccellenza.

In questo quadro, Cna Imperia porterà un punto di vista preciso: prima dell’olio viene l’olivo. Il panel “OLIVO&OLIO – Dalla cultura dell’olivo al valore dell’olio” non sarà quindi una celebrazione rituale del prodotto, ma un confronto sul futuro dell’intero patrimonio olivicolo. La domanda guida, affidata a Maurizio Pescari, sarà volutamente provocatoria: “Possiamo continuare a parlare di olio se perdiamo gli olivi?”.

Il progetto parte da un dato che non può essere ignorato. Una mappatura satellitare integrata con sistemi di intelligenza artificiale stima in 29.272 ettari e circa 8,78 milioni di piante il potenziale olivicolo storico della Liguria. Oltre 13.000 ettari, circa il 45%, risultano oggi non più coltivati. Dei 2.427 ettari inseriti nel sistema di controllo dell’Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure, quasi il 90% si trova in provincia di Imperia.

L’abbandono non significa soltanto minore produzione. Significa perdita di lavoro, manutenzione dei terrazzamenti, presidio idrogeologico, paesaggio, memoria e capacità di generare economia. Per questo la campagna “La Liguria ha bisogno di ulivi – Portane uno a casa. Coltiva il suo futuro” collegherà le degustazioni nello spazio CNA in Calata Cuneo alla consegna di giovani piante adatte alla coltivazione in vaso. Chi riceverà l’ulivo sarà invitato a sottoscrivere simbolicamente un Patto di cura: non un semplice omaggio, ma un pezzo di Liguria affidato alla responsabilità di ciascuno.

«Abbiamo scelto di entrare nella giornata delle associazioni con una proposta che unisce rappresentanza, ricerca e azione. L’olio ligure è un’eccellenza, ma senza olivi curati, terrazzamenti mantenuti, frantoi competitivi e imprese remunerate rischia di diventare soltanto un racconto. CNA Imperia vuole trasformare un problema quasi cronico in un percorso condiviso, capace di produrre consapevolezza, strumenti e nuove opportunità economiche.», afferma Luciano Vazzano, segretario di Cna Imperia e vicesegretario di Cna Liguria.

La scaletta del panel, concentrata in trenta minuti, riunirà filiera, manutenzione del verde, ricerca scientifica e rete nazionale Cna. Maurizio Pescari presenterà e modererà gli interventi, collegando le diverse competenze e chiudendo il confronto con una sintesi orientata agli impegni operativi.

Maurizio Pescari – giornalista, scrittore e “scrittore di olio”, contributo culturale di OLIVO&OLIO e moderatore. Aprirà con la domanda guida e ricondurrà ogni intervento al rapporto tra rispetto della pianta, qualità dell’olio, identità dei luoghi e responsabilità delle comunità.

Serena Mela – presidente Cna Imperia Frantoiani. Affronterà le esigenze delle imprese, la sostenibilità produttiva, la qualità dell’extravergine e il valore economico e territoriale della filiera olearia.

Andrea Brun – Frantoio Brun di San Bartolomeo al Mare. Porterà l’esperienza concreta di un frantoio chiamato a innovare, confrontarsi con il clima che cambia, collaborare con gli olivicoltori e valorizzare l’olio nuovo.

Domenico Scognamiglio – presidente Operatori Giardini e Verde Cna Imperia e Liguria. Mostrerà il legame tra cura professionale dell’olivo, manutenzione dei terrazzamenti, resilienza ambientale e contrasto all’abbandono.

Luca Sebastiani – professore ordinario di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in videocollegamento. Approfondirà stress idrico, temperature, capacità di adattamento dell’olivo e innovazioni applicabili alle aziende e ai piccoli territori.

Ilaria Maria Grimaldi – ricercatrice CREA, in videocollegamento. Interverrà su patrimonio genetico, caratteri adattativi, biodiversità e contributo della ricerca alla tutela e al rilancio degli oliveti.

Marco Misischia – presidente nazionale Cna Turismo e Commercio, in videocollegamento. Inquadrerà olivicoltura e sviluppo territoriale, collegando tutela del paesaggio, turismo dell’olio, comunità locali e impegno della rete Cna.

Cristiano Tomei – coordinatore nazionale Cna Turismo e Commercio. Concentrerà il proprio intervento sul passaggio dall’olio all’esperienza: accoglienza, reti tra imprese, nuovi pubblici e continuità operativa del progetto.

«L’olio non nasce in bottiglia. È il risultato di una pianta, di un terreno, di un sapere e di una comunità. Per questo il panel non separerà la scienza dall’esperienza d’impresa, né la produzione dal racconto turistico. Dobbiamo restituire rispetto agli olivi e valore a chi li custodisce, facendo emergere anche le verità meno comode: se perdiamo la cultura della cura, perdiamo insieme prodotto, paesaggio e identità.», afferma Maurizio Pescari, giornalista e scrittore, contributo culturale di OLIVO&OLIO e moderatore del panel.

OLIVO&OLIO non si esaurirà nei giorni della manifestazione. Dopo OliOliva, la campagna continuerà con “Dove cresce il tuo ulivo CNA?”, attraverso fotografie e testimonianze delle piante affidate a cittadini, imprese e comunità, per costruire una mappa simbolica e partecipata e mantenere vivo il rapporto con i custodi degli ulivi.

Anche l’azione prevista nel progetto, “Mettiamo radici a scuola – La Festa degli Ulivi”, sarà realizzata successivamente alla manifestazione. Cna Imperia individuerà con le istituzioni competenti una scuola della provincia dotata di uno spazio idoneo; studenti, professionisti del verde e vivaisti saranno protagonisti della messa a dimora e della futura cura degli alberi. La Festa degli Ulivi dovrà diventare un appuntamento capace di coinvolgere nel tempo scuole diverse e creare piccoli luoghi educativi dedicati alla cultura dell’olivo.

Il percorso punta infine a tradurre il simbolo in proposte: mappare gli oliveti recuperabili, favorire strumenti per l’assegnazione e la gestione delle superfici abbandonate, coinvolgere i frantoiani nei progetti di rilancio, rafforzare la collaborazione con le scuole, promuovere la conoscenza dell’olio e collegare olivicoltura, artigianato, ristorazione, commercio, turismo e manutenzione del territorio.