Un confronto pubblico a Sanremo di respiro europeo per analizzare come le crisi globali e le politiche ambientali incidano direttamente sulla vita quotidiana di cittadini e imprese del territorio

Sanremo. Un confronto pubblico di respiro europeo per analizzare come le crisi globali e le politiche ambientali incidano direttamente sulla vita quotidiana di cittadini e imprese del territorio. È stato questo il cuore dell’incontro intitolato “#Clima, Geopolitica, Energia“, organizzato dal Gruppo di Cultura Politica della Società di Mutuo Soccorso Federazione Operaia Sanremese. L’appuntamento ha avuto inizio questa mattina alle 10.30 presso la sala della storica associazione di via Corradi.

Al centro del dibattito, l’impatto concreto degli scenari internazionali sull’economia locale, partendo dal presupposto che ogni tensione geopolitica si ripercuote immediatamente su chi gestisce una fabbrica, un laboratorio artigianale o un negozio, oltre a pesare sui costi dei trasporti, sul carrello della spesa e sui bilanci delle famiglie.

A sviscerare questi temi, offrendo diverse chiavi di lettura dal panorama politico regionale, nazionale ed europeo, è intervenuto un parterre di ospiti composto da Brando Benifei, eurodeputato del gruppo Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, e Stefano Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale della Liguria.