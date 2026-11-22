Sanremo|
Clima, energia e geopolitica, il plauso di Italia Viva al convegno della Federazione Operaia
La presidente Patrizia Acquista: «Stiamo vivendo anni difficili, e le difficoltà della governance nazionale lasciano segni di profonde lacerazioni nel tessuto sociale la cui base è la paura del futuro prossimo»
Sanremo. «A margine del convegno tenutosi alla Federazione Operaia nella giornata di oggi, domenica 22 novembre,
realizzato dal Gruppo di Cultura Politica della FOS, al quale invio sinceri complimenti per l’iniziativa su temi fondamentali quali clima, energia e geopolitica, aprendo confronti indispensabili a una futura e auspicabile alleanza di Campo largo, ritengo sottolineare l’importante significato di tutto ciò.
Superare confini politici, realizzare collaborazioni trasversali e programmare una reale alleanza, può e deve restituire ai cittadini del nostro paese ciò che può fare superare ostacoli: la fiducia che la politica così come nasce, saprà trovare soluzioni al paese e alla nostra quotidianità.
Stiamo vivendo anni difficili, e le difficoltà della governance nazionale lasciano segni di profonde lacerazioni nel tessuto sociale la cui base è la paura del futuro prossimo.
Non siamo in guerra, ma la guerra è intorno ai nostri confini di mare e di terra e mai così vicini in questo secolo. Queste “prove generali” sono un deciso impegno encomiabile, per invertire scenari deludenti sotto ogni aspetto e dimostrare che un progresso sociale, culturale e sostenibile è possibile. Ripartire insieme, pur con le proprie differenze, saranno una grande iniezione di quella fiducia perduta o smarrita che si può ricreare. Buon lavoro a noi.»
Così in una nota Patrizia Acquista, presidente provinciale Imperia Italia Viva-Casa Riformista.