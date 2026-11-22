Superare confini politici, realizzare collaborazioni trasversali e programmare una reale alleanza, può e deve restituire ai cittadini del nostro paese ciò che può fare superare ostacoli: la fiducia che la politica così come nasce, saprà trovare soluzioni al paese e alla nostra quotidianità. Stiamo vivendo anni difficili, e le difficoltà della governance nazionale lasciano segni di profonde lacerazioni nel tessuto sociale la cui base è la paura del futuro prossimo.

Non siamo in guerra, ma la guerra è intorno ai nostri confini di mare e di terra e mai così vicini in questo secolo. Queste “prove generali” sono un deciso impegno encomiabile, per invertire scenari deludenti sotto ogni aspetto e dimostrare che un progresso sociale, culturale e sostenibile è possibile. Ripartire insieme, pur con le proprie differenze, saranno una grande iniezione di quella fiducia perduta o smarrita che si può ricreare. Buon lavoro a noi.»