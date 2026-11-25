Domani, l’ex ministro sarà relatore al panel “Piano casa a misura dei Comuni”, dedicato alle politiche abitative e agli strumenti che le amministrazioni possono mettere in campo per rispondere alle esigenze delle diverse fasce della popolazione

Verona. Un selfie con Gianni Morandi, una calorosa stretta di mano con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una presenza in prima fila tra i protagonisti della politica nazionale. C’è anche il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola, alla 43ª Assemblea nazionale dell’Anci, apertasi oggi a Verona e in programma fino a venerdì 27 novembre.

L’ex ministro è arrivato in Veneto accompagnato dalla figlia Lucia Scajola, giornalista, e dal presidente del Consiglio comunale di Imperia, Simone Vassallo. Prima dell’avvio ufficiale dei lavori, non è mancato un momento più informale: il selfie con Gianni Morandi, protagonista della cerimonia inaugurale con l’esecuzione dell’inno nazionale davanti a oltre cinquemila tra sindaci, amministratori ed espositori arrivati da tutta Italia.

Scajola, seduto in prima fila, ha avuto anche l’occasione di salutare il capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra i due una stretta di mano particolarmente calorosa, che ha riportato alla memoria la recente visita del presidente della Repubblica a Imperia, lo scorso 19 ottobre, in occasione dell’apertura della 39ª Assemblea annuale dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), ospitata per la prima volta in Liguria al Teatro Cavour.

Una presenza, quella di Scajola, che non è soltanto istituzionale. Nel novembre 2024, infatti, il primo cittadino imperiese è stato confermato vicepresidente nazionale dell’Anci nell’ufficio di presidenza guidato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ruolo che lo colloca tra i rappresentanti di primo piano dell’associazione dei Comuni italiani.

L’edizione di quest’anno ha un significato particolare: si svolge nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Da qui il titolo scelto, “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica“, che invita a riflettere sul ruolo delle autonomie locali nella storia del Paese e sulle sfide che attendono le amministrazioni nel futuro.

Per Scajola, però, la giornata inaugurale è soltanto il primo appuntamento di un’agenda che lo vedrà protagonista anche domani, giovedì 26 novembre. Alle 9.45 sarà infatti relatore al panel “Piano casa a misura dei Comuni”, dedicato alle politiche abitative e agli strumenti che le amministrazioni possono mettere in campo per rispondere alle esigenze delle diverse fasce della popolazione: dalle giovani coppie agli studenti, dai lavoratori fino agli anziani.