Cervo. Il Consiglio comunale di Cervo ha approvato, nella seduta del 24 novembre la compravendita delle aree di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate dal tracciato della Ciclovia Tirrenica, contestualmente alla bozza dell’atto notarile che sancirà il passaggio. L’acquisizione riguarda una superficie complessiva di 72.448 metri quadrati che comprendono l’ex sedime ferroviario e le gallerie che ricadono sul territorio comunale. L’operazione rientra nel lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica, in particolare dello stralcio compreso tra il confine con San Bartolomeo al mare e quello con Andora.

L’onere complessivo per la compravendita è di 539.410,53 euro, incluse imposte e spese di formalizzazione. La copertura finanziaria è garantita da Regione Liguria. Come stabilito dalla convenzione approvata dalla Giunta comunale lo scorso ottobre, il trasferimento delle risorse dovrà arrivare al Comune prima delle scadenze di pagamento e il passaggio di proprietà avverrà direttamente da RFI al Comune, senza passaggi intermedi al patrimonio regionale. L’atto dovrà essere stipulato entro il 10 dicembre 2026, mentre gli adempimenti conclusivi dovranno essere completati entro il 28 febbraio 2027.

«L’acquisizione da parte del Comune di Cervo delle aree di proprietà di RFI interessate dal tracciato della Ciclovia Tirrenica rappresenta un’operazione di notevole importanza strategica per il futuro del territorio – il commento della sindaca Lina Cha – Non si tratta semplicemente di acquisire alcuni terreni per fruire della pista ciclabile ma di mettere a disposizione della comunità un patrimonio immobiliare che può diventare uno strumento di sviluppo turistico, riqualificazione urbana, valorizzazione ambientale e miglioramento della qualità della vita».

Il percorso per la cessione delle aree era stato avviato nel 2022, con un protocollo d’intesa tra Regione Liguria e Comune di Cervo per la progettazione, la realizzazione e la gestione del tratto di ciclovia interessato. Nel marzo 2026 Regione Liguria aveva consegnato anticipatamente le aree al Comune, incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria e della sorveglianza e monitoraggio strutturale delle opere ritenute critiche, come le gallerie.

«Dal momento che si tratta di beni di interesse culturale e storico soggetti alla tutela del codice dei Beni Culturali, l’efficacia della compravendita è sottoposta alla condizione sospensiva da parte del Ministero della Cultura e degli altri enti pubblici territoriali interessati – spiega il vicesindaco Massimiliano Gaglianone – Il Comune di Cervo dovrà inoltre assumere gli obblighi connessi alle aree, subentrando nella gestione delle convenzioni di attraversamento e parallelismo che già esistono e negli oneri relativi a eventuali recinzioni, utenze interferenti o interventi di bonifica ambientale che dovessero risultare necessari».