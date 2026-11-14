Chiusavecchia, inaugurati la nuova pista ciclopedonale e il plesso scolastico riqualificato: investimenti per 1 milione di euro

Taglio del nastro per il completamento del percorso lungo il torrente Impero e per i lavori all’edificio scolastico di via Poeta Pellegrino. L’assessore Scajola: «Risorse concrete per lo sviluppo e i servizi dell’entroterra».

Sanremo. Giornata di inaugurazioni a Chiusavecchia, dove l’assessore regionale Marco Scajola e il sindaco Luca Vassallo hanno tagliato il nastro di due importanti opere di rigenerazione urbana: il lotto di completamento del percorso ciclopedonale e gli interventi di riqualificazione dell’edificio scolastico comunale di via Poeta Pellegrino 60. Si tratta di due interventi che hanno comportato un investimento complessivo di circa un milione di euro, finanziati per 750mila euro dalla Regione Liguria.La pista ciclopedonale lungo il torrente Impero

Il lotto della pista ciclopedonale, del valore di 430mila euro (di cui 250mila euro di contributo regionale, che si sommano ai 228mila euro già investiti per l’opera con 200mila a carico dell’ente regionale), è stato realizzato lungo la sponda sinistra del torrente Impero. Il tragitto collega il centro storico al complesso di Roccanegra e alla zona sportiva e ricreativa, consentendo a bambini e famiglie di raggiungere queste aree in sicurezza ed evitando il transito lungo il tratto della SS28 privo di marciapiedi. Lungo il percorso sono state inoltre installate le dotazioni del progetto “Bici in Comune” (promosso tramite bando CONI), che comprendono una rastrelliera fotovoltaica e una postazione per la riparazione delle biciclette.Riqualificazione della scuola e nuovi servizi sanitari

Il secondo intervento ha riguardato la struttura comunale di via Poeta Pellegrino 60 per un importo di 320mila euro (finanziato da Regione Liguria per 304mila euro). I lavori hanno interessato le aree esterne della scuola dell’infanzia con il rifacimento del giardino, la realizzazione di un’aula polivalente e l’allestimento al secondo piano di nuovi spazi destinati ad ambulatori medici e agli infermieri di comunità.Le dichiarazioni

«Con questi interventi mettiamo a disposizione della comunità di Chiusavecchia opere concrete che migliorano la sicurezza, la qualità degli spazi pubblici e i servizi per residenti e visitatori – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola. – La ciclopedonale rappresenta un nuovo punto di ritrovo sicuro, mentre la riqualificazione della scuola restituisce spazi funzionali e amplia i servizi sanitari sul territorio. Si tratta di un investimento significativo che dimostra l’attenzione della Regione verso i piccoli Comuni e l’entroterra. Il territorio imperiese si conferma peraltro protagonista della rigenerazione urbana con la cifra record di 118 cantieri aperti dal 2021 a oggi, per 51 milioni di euro».