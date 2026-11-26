Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia. Le ultime tracce di maltempo sopravvivono tra il centro della regione e lo Spezzino. Proprio sul capoluogo provinciale i fenomeni insisteranno probabilmente, tra fasi alterne, sino alla prima serata. Sulla Granda e sul ramo di ponente della Liguria il meteo è migliorato, anche se non possiamo ancora parlare di una definitiva stabilizzazione. Per condizioni più affidabili sarà necessario attendere sabato.

Il cielo, alzandosi, ha svelato montagne finalmente imbiancate sino a quote più consone al calendario, anche se gli accumuli nevosi non sono stati particolarmente significativi né sulle Alpi Liguri, né sulle Marittime, tantomeno sulle Cozie. Nei prossimi giorni la pressione tornerà a salire, così come le temperature, accompagnandoci verso un periodo di relativa stabilità che dovrebbe protrarsi per almeno 5-7 giorni.

2026-11-26

Mattino:

• Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte.

• Venti: Debole da ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da nord-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 8/13 °C; Ventimiglia-

Arma di Taggia 7/13 °C; entroterra 5/10 °C; montagna 1/6 °C.

• Mare: Mare molto mosso; Hs 0,8-1,6 m; periodo medio circa 4,5 s; onda prevalente da SE.

Pomeriggio:

• Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte.

• Venti: Debole da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-est nell’entroterra, debole da nord in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 10/13 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 10/13 °C; entroterra 6/11 °C; montagna 2/7 °C.

• Mare: Mare da mosso a molto mosso; Hs 0,8-1,6 m; periodo medio circa 5,5 s; onda prevalente da SE.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole da nord-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da nord-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 6/11 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 6/10 °C; entroterra 3/7 °C; montagna -0/4 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,6 m; periodo medio circa 3,5-4,5 s; onda prevalente da S.

2026-11-27

Mattino:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole da nord tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-est nell’entroterra, debole da sud in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 7/14 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 6/14 °C; entroterra 3/11 °C; montagna 0/6 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-0,8 m; periodo medio circa 3,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia; nuvoloso o molto nuvoloso su entroterra, montagna.

• Venti: Debole da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-est nell’entroterra, debole da sud in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 10/14 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 10/14 °C; entroterra 6/12 °C; montagna 1/7 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 2,5 s.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, montagna; poco nuvoloso nell’entroterra.

• Venti: Debole da nord-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da nord-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 7/10 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 6/10 °C; entroterra 3/7 °C; montagna -1/3 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s.

2026-11-28

Mattino:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole / debole o moderato tra nord e nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 5/14 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 4/13 °C; entroterra 2/11 °C; montagna 0/9 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole da sud-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud- est nell’entroterra, debole da nord in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/15 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 9/14 °C; entroterra 7/12 °C; montagna 3/10 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 3,5 s.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole / debole o moderato da nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 3/13 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 3/10 °C; entroterra 1/6 °C; montagna -2/4 °C.

• Mare: Mare da poco mosso a mosso; Hs 0,3-0,8 m; periodo medio circa 2,5 s.

2026-11-29

Mattino:

• Cielo: Poco nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; velato da nubi alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

• Venti: Debole da nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 5/14 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 4/13 °C; entroterra 1/11 °C; montagna 1/10 °C.

• Mare: Mare da poco mosso a mosso; Hs 0,3-1,2 m.

Pomeriggio:

• Cielo: Velato da nubi alte.

• Venti: Debole da sud-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud- ovest nell’entroterra, debole da sud in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 10/15 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 10/14 °C; entroterra 8/12 °C; montagna 6/10 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m.

Sera/notte:

• Cielo: Velato da nubi alte tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; parzialmente nuvoloso su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra, montagna.

• Venti: Debole / debole o moderato da nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 4/13 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 4/11 °C; entroterra 2/6 °C; montagna -0/4 °C.

• Mare: Mare da poco mosso a mosso; Hs 0,3-0,8 m.