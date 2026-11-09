Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Proviamo a mettere un punto fermo sulla situazione meteorologica attesa tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre

L’ATLANTICO FA SUL SERIO. MA QUANTO?

Buongiorno a tutti.

Proviamo a mettere un punto fermo sulla situazione meteorologica attesa tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre.

Dopo giorni di oscillazioni modellistiche anche clamorose, nelle ultime ore comincia a emergere qualche elemento di maggiore coerenza, soprattutto nella distribuzione delle precipitazioni.

Non possiamo ancora parlare di una previsione consolidata. Le differenze nella rappresentazione della struttura depressionaria restano importanti e, a questa distanza temporale, non sono un dettaglio.

Ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare la possibilità di scenari meteorologici severi.

Vediamo perché.

Il sistema perturbato sarà accompagnato da una circolazione occidentale e sudoccidentale molto sostenuta, con un importante trasporto di umidità verso il Mediterraneo occidentale e il Nord Italia.

Le elaborazioni probabilistiche europee evidenziano un flusso di vapore acqueo particolarmente anomalo. Questo non significa automaticamente precipitazioni eccezionali, ma indica che l’atmosfera potrebbe disporre di un’alimentazione umida importante e persistente.

LIGURIA: DOVE POTREBBE PIOVERE DI PIÙ?

Sulla Liguria, la distribuzione delle piogge rimane condizionata dall’interazione tra le correnti nei bassi strati e la nostra complessa orografia.

Al momento, le ultime elaborazioni dei modelli ad alta risoluzione tendono a individuare due settori maggiormente esposti: l’estremo Ponente, soprattutto a ovest di Capo Mele, e il settore a est di Genova, con possibili accumuli molto abbondanti anche nelle rispettive aree interne.

Tra questi due settori, le precipitazioni potrebbero risultare più contenute, ma non necessariamente trascurabili.

La possibilità di accumuli localmente molto elevati è concreta. Non abbiamo però ancora elementi sufficientemente solidi per stabilire dove, quanto e con quale persistenza potrebbero concentrarsi i fenomeni più intensi.

E questa distinzione, in un territorio come il nostro, è fondamentale.

QUOTA NEVE IN MARCATO RIALZO

Rispetto ai precedenti passaggi perturbati, l’afflusso di aria più mite determinerà verosimilmente un sensibile rialzo della quota neve.

Una prima indicazione suggerisce nevicate probabilmente oltre i 1600 metri, ma la quota effettiva rimane da definire in funzione dei settori, dell’intensità delle precipitazioni e dell’evoluzione termica.

Non consideriamo quindi questa soglia definitiva.

ATTENZIONE ANCHE AL MARE

Un altro elemento significativo è la previsione di un lungo fetch sudoccidentale, potenzialmente esteso dal Mare di Alborán verso il Mediterraneo nordoccidentale.

Le simulazioni mostrano onde significative che potrebbero raggiungere i 6–7 metri sul Mare di Sardegna, un segnale compatibile con una circolazione di Libeccio estesa e sostenuta.

Questo non significa che onde di tale altezza siano attese automaticamente sulle coste liguri, ma aumenta l’attenzione verso possibili mareggiate, localmente anche importanti sui tratti costieri maggiormente esposti.

Anche su questo aspetto serviranno conferme e una valutazione più precisa dell’esposizione dei singoli litorali.

IN CONCLUSIONE

La perturbazione presenta caratteristiche potenzialmente significative, sia sotto il profilo delle precipitazioni sia sotto quello del moto ondoso.

Gli scenari più severi rimangono possibili, ma la loro probabilità e distribuzione territoriale non sono ancora definite con sufficiente affidabilità.

Non è il momento di annunciare un’alluvione, ma nemmeno quello di liquidare il peggioramento come un normale passaggio autunnale.

Domani, con le nuove elaborazioni, proveremo a capire se esistono finalmente le condizioni per fornire indicazioni più circostanziate.

Nel frattempo, attenzione agli aggiornamenti ufficiali e alle comunicazioni della Protezione Civile.

L’incertezza non cancella il rischio. Ma il rischio non autorizza a trasformare ogni scenario possibile in una previsione certa.

PROVINCIA DI IMPERIA

2026-11-09

Mattino:

Cielo: Molto nuvoloso o coperto.

Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra, montagna.

Venti: Debole da nord tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-ovest nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/14 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 11/14 °C; entroterra 8/12 °C; montagna 4/8 °C.

Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,3 m; periodo medio circa 2,5 s.

Pomeriggio:

Cielo: Velato da nubi alte tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; velato o coperto da nubi alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia; nuvoloso o molto nuvoloso su entroterra, montagna.

Venti: Debole da est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/15 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 13/15 °C; entroterra 9/14 °C; montagna 5/10 °C.

Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m; periodo medio circa 1,5 s.

Sera/notte:

Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; nuvoloso in montagna.

Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.

Venti: Debole da nord-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/14 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 12/14 °C; entroterra 8/11 °C; montagna 5/8 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,3-1,2 m; periodo medio circa 2,5 s.

2026-11-10

Mattino:

Cielo: Molto nuvoloso o coperto.

Fenomeni: Possibili rovesci locali.

Venti: Debole da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/15 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 13/15 °C; entroterra 10/13 °C; montagna 7/11 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 2,5-3,5 s.

Pomeriggio:

Cielo: Molto nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; molto nuvoloso o coperto tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.

Venti: Debole da sud-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 14/16 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 14/16 °C; entroterra 11/14 °C; montagna 8/12 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,5-0,8 m; periodo medio circa 3,5 s.

Sera/notte:

Cielo: Molto nuvoloso o coperto su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; velato o coperto da nubi alte in montagna.

Venti: Debole da nord-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da ovest nell’entroterra, debole da ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/15 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 13/15 °C; entroterra 10/13 °C; montagna 5/9 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,2 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SE.

2026-11-11

Mattino:

Cielo: Molto nuvoloso o coperto tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; nuvoloso tra Ventimiglia e Arma di Taggia; parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra, montagna.

Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese.

Venti: Debole da sud-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-ovest nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/17 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 12/17 °C; entroterra 9/16 °C; montagna 8/14 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,2 m; periodo medio circa 4,5-5,0 s; onda prevalente da SE.

Pomeriggio:

Cielo: Nuvoloso o molto nuvoloso tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; nuvoloso su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte in montagna.

Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.

Venti: Debole da sud tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-ovest nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/18 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 15/18 °C; entroterra 13/16 °C; montagna 8/15 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,2 m; periodo medio circa 4,5 s; onda prevalente da SE.

Sera/notte:

Cielo: Molto nuvoloso o coperto tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; nuvoloso o molto nuvoloso tra Ventimiglia e Arma di Taggia; velato o coperto da nubi alte su entroterra, montagna.

Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra.

Venti: Debole da nord-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da nord-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/16 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 10/17 °C; entroterra 8/14 °C; montagna 4/10 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,2 m; periodo medio circa 4,5 s; onda prevalente da SE.

2026-11-12

Mattino:

Cielo: Molto nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; molto nuvoloso o coperto tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

Fenomeni: Precipitazioni localmente significative su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; precipitazioni sparse, localmente moderate in montagna.

Venti: Debole da nord tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da nord-ovest in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/17 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 10/17 °C; entroterra 9/14 °C; montagna 6/11 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,2 m.

Pomeriggio:

Cielo: Molto nuvoloso o coperto.

Fenomeni: Precipitazioni localmente significative.

Venti: Debole o moderato da nord tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-est nell’entroterra, debole da nord-est in montagna.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/17 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 13/17 °C; entroterra 10/14 °C; montagna 6/13 °C.

Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,2 m.

Sera/notte:

Cielo: Molto nuvoloso o coperto.

Fenomeni: Precipitazioni localmente significative.

Venti: Debole / debole o moderato tra nord e nord-ovest.

Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/18 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 12/17 °C; entroterra 9/14 °C; montagna 4/12 °C.

Mare: Mare molto mosso; Hs 0,8-2,0 m.

PROSSIMO AGGIORNAMENTO: MERCOLEDì 11

CHE COSA STIAMO OSSERVANDO?

Questa carta del modello europeo ECMWF rappresenta l’EFI (Extreme Forecast Index) relativo al trasporto di vapore acqueo nell’atmosfera.

In parole semplici, ci aiuta a capire quanto il flusso di umidità previsto sia insolito rispetto a quello che normalmente si osserva, nello stesso periodo dell’anno, secondo la climatologia del modello.

Più i colori tendono al rosso, più il trasporto previsto risulta eccezionalmente intenso rispetto alla norma.

Nelle elaborazioni per il 12–13 novembre emerge un corridoio di trasporto di umidità molto anomalo tra Mediterraneo occidentale, Francia e regione alpina.

Attenzione però: non è una carta delle precipitazioni! Un’atmosfera che trasporta grandi quantità di vapore acqueo non è necessariamente un’atmosfera che produce piogge altrettanto abbondanti.

Perché ciò accada, quell’umidità deve essere sollevata e condensare, attraverso meccanismi che dipendono dalla circolazione atmosferica e, nel nostro territorio, anche dall’orografia.

In sostanza, questa carta ci dice che potrebbe esserci molto carburante a disposizione della perturbazione. Non ci dice ancora quanto ne verrà effettivamente utilizzato per produrre pioggia.