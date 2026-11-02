Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia
Dopo un lungo periodo dominato dalla stabilità atmosferica, i modelli cominciano finalmente a mostrare segnali di cambiamento
SITUAZIONE GENERALE
Dopo un lungo periodo dominato dalla stabilità atmosferica, i modelli cominciano finalmente a mostrare segnali di cambiamento.
A partire da giovedì 5 novembre si potrebbero osservare le prime precipitazioni su alcune aree del Nord-Ovest, mentre venerdì 6 potrebbe prendere forma una prima fase di instabilità più strutturata, con possibili sviluppi anche nei giorni successivi.
La configurazione che si va delineando presenta alcuni elementi piuttosto familiari per il nostro territorio: una discreta componente dinamica in quota, richiami umidi dai quadranti meridionali e interferenze orografiche capaci di modificare sensibilmente la circolazione nei bassi strati.
Proprio per questo, la distribuzione e l’entità delle precipitazioni saranno subordinate a dettagli a scala locale che, pur mostrando già alcune caratteristiche riconoscibili, necessitano ancora di conferme.
Il segnale di un cambiamento è presente anche nelle previsioni d’insieme, sia dei modelli fisici tradizionali sia di quelli basati sull’intelligenza artificiale. Alcune aree del Nord-Ovest mostrano già una probabilità di precipitazione più consolidata rispetto ad altre, ma questo non consente ancora di definire con sufficiente affidabilità tutti gli effetti locali.
Possiamo quindi anticipare il possibile ritorno a condizioni più dinamiche e instabili, senza spingerci prematuramente nella definizione degli accumuli e della loro distribuzione territoriale.
Sarà necessario seguire l’evoluzione con successivi aggiornamenti, soprattutto per comprendere come le caratteristiche della circolazione si tradurranno concretamente sul nostro territorio.
PROVINCIA DI IMPERIA
2026-11-02
Mattino:
- Cielo: Sereno o poco nuvoloso.
- Venti: Debole / debole o moderato tra nord-est e nord; raffiche fino a circa 62 km/h.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/18 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 9/17 °C; entroterra 7/15 °C; montagna 3/9 °C.
- Mare: Mare da mosso a molto mosso; Hs 0,5-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da E.
Pomeriggio:
- Cielo: Sereno o poco nuvoloso.
- Venti: Debole o moderato da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord nell’entroterra, debole o moderato da nord in montagna; raffiche fino a circa 51 km/h.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 14/18 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 12/17 °C; entroterra 9/16 °C; montagna 4/10 °C.
- Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da ESE.
Sera/notte:
- Cielo: Sereno o poco nuvoloso.
- Venti: Debole tra nord e nord-ovest.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/14 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 8/12 °C; entroterra 6/11 °C; montagna 2/7 °C.
- Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 3,5 s.
2026-11-03
Mattino:
- Cielo: Sereno o poco nuvoloso.
- Venti: Debole / debole o moderato da nord-est.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/18 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 8/18 °C; entroterra 7/15 °C; montagna 3/10 °C.
- Mare: Mare da mosso a molto mosso; Hs 0,5-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SSE.
Pomeriggio:
- Cielo: Velato o coperto da nubi alte su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; nuvoloso per nubi medio-alte in montagna.
- Venti: Debole o moderato da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-est nell’entroterra, debole da nord-est in montagna.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/18 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 13/18 °C; entroterra 9/16 °C; montagna 4/10 °C.
- Mare: Mare da mosso a molto mosso; Hs 0,8-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SW.
Sera/notte:
- Cielo: Sereno o poco nuvoloso.
- Venti: Debole / debole o moderato tra nord-est e nord.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/14 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 8/13 °C; entroterra 6/10 °C; montagna 2/6 °C.
- Mare: Mare molto mosso; Hs 0,8-2,0 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SE.
2026-11-04
Mattino:
- Cielo: Nuvoloso per nubi medio-alte su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; molto nuvoloso per nubi medio-alte in montagna.
- Venti: Debole / moderato tra nord-est e nord; punte intorno a 37 km/h.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/17 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 9/18 °C; entroterra 6/13 °C; montagna 3/11 °C.
- Mare: Mare molto mosso; Hs 1,2-2,0 m; periodo medio circa 3,5-4,0 s; onda prevalente da E.
Pomeriggio:
- Cielo: Nuvoloso per nubi medio-alte su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; molto nuvoloso per nubi medio-alte in montagna.
- Venti: Debole / moderato da nord-est; punte intorno a 37 km/h.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/17 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 12/18 °C; entroterra 8/15 °C; montagna 3/13 °C.
- Mare: Mare molto mosso; Hs 1,2-2,0 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SE.
Sera/notte:
- Cielo: Parzialmente nuvoloso.
- Venti: Debole / moderato tra nord e nord-est; punte intorno a 35 km/h.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/17 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 9/18 °C; entroterra 5/13 °C; montagna -1/9 °C.
- Mare: Mare molto mosso; Hs 1,2-2,0 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SE.
2026-11-05
Mattino:
- Cielo: Nuvoloso tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; molto nuvoloso su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; molto nuvoloso o coperto in montagna.
- Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra, montagna.
- Venti: Debole / moderato tra nord e nord-est.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/17 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 10/19 °C; entroterra 6/14 °C; montagna 3/11 °C.
- Mare: Mare molto mosso; Hs 1,2-2,0 m.
Pomeriggio:
- Cielo: Molto nuvoloso tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; molto nuvoloso o coperto su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra, montagna.
- Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.
- Venti: Debole / moderato tra nord-est e nord.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/18 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 11/19 °C; entroterra 8/14 °C; montagna 4/11 °C.
- Mare: Mare molto mosso; Hs 1,2-1,6 m.
Sera/notte:
- Cielo: Molto nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; molto nuvoloso o coperto tra Ventimiglia e Arma di Taggia.
- Fenomeni: Precipitazioni sparse, localmente moderate.
- Venti: Debole / moderato tra nord e nord-est.
- Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 10/17 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 10/17 °C; entroterra 6/12 °C; montagna 2/10 °C.
- Mare: Mare molto mosso; Hs 0,8-1,6 m.
Bene, per oggi è tutto, al prossimo aggiornamento.
L’immagine satellitare mostra un Mediterraneo sostanzialmente diviso in due.
L’Italia meridionale, il versante adriatico e l’area balcanica sono interessati da una circolazione ben organizzata, responsabile di un’estesa copertura nuvolosa, anche se si tratta di un ciclone esteticamente più convincente che produttivo.
Sul nostro Nord-Ovest, invece, prevalgono ampie schiarite, favorite dall’afflusso di correnti più fredde e asciutte dai quadranti settentrionali e nordorientali, oltre che dagli effetti della barriera alpina.