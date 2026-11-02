Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

La configurazione che si va delineando presenta alcuni elementi piuttosto familiari per il nostro territorio: una discreta componente dinamica in quota, richiami umidi dai quadranti meridionali e interferenze orografiche capaci di modificare sensibilmente la circolazione nei bassi strati.

Proprio per questo, la distribuzione e l’entità delle precipitazioni saranno subordinate a dettagli a scala locale che, pur mostrando già alcune caratteristiche riconoscibili, necessitano ancora di conferme.

Il segnale di un cambiamento è presente anche nelle previsioni d’insieme, sia dei modelli fisici tradizionali sia di quelli basati sull’intelligenza artificiale. Alcune aree del Nord-Ovest mostrano già una probabilità di precipitazione più consolidata rispetto ad altre, ma questo non consente ancora di definire con sufficiente affidabilità tutti gli effetti locali.