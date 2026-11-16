Che tempo fa? Vento forte e mareggiata in arrivo sull’Imperiese

Correnti occidentali tese e perturbazioni atlantiche sull’Italia settentrionale. Nebbia: «Da monitorare una possibile burrasca di föhn». Martedì e mercoledì raffiche fino a 60-66 chilometri orari e mare agitato

Imperia. Correnti occidentali piuttosto tese continuano a interessare il Nord Italia, trascinando una serie di perturbazioni atlantiche che, almeno per il momento, non riescono però ad affondare verso sud e a dare origine alle classiche saccature di bassa pressione tipiche del mese di novembre.

È questo il quadro tracciato dal meteorologo di fiducia di Riviera24.it Giovanni Nebbia, Meteo Meniak, nel bollettino di oggi, lunedì 16 novembre. «Queste perturbazioni porteranno nevicate da ovest sull’arco alpino, con gli accumuli più significativi sui versanti francesi e in Valle d’Aosta», spiega Nebbia. Qualche accumulo da sfondamento sarà possibile anche sul versante italiano delle Alpi Cozie e Marittime.

Sulla Liguria, invece, il quadro sarà più articolato. «Fino a giovedì la pioggia tenderà a interessare soprattutto i settori centro-orientali della regione, mentre sulle altre zone prevarranno pioviggini o, al più, piovaschi», osserva il meteorologo. Per il Ponente ligure l’elemento da seguire con maggiore attenzione sarà soprattutto il vento. Nebbia segnala infatti «una possibile burrasca di föhn a iniziare da domani sera nelle valli Gesso, Stura, Varaita, Maira e Po» e, contemporaneamente, «libeccio ponentato nella giornata di domani sui nostri mari con conseguente mareggiata».

Nella provincia di Imperia, oggi il cielo resterà prevalentemente velato o coperto da nubi alte, con condizioni più grigie nel pomeriggio. I venti saranno in generale deboli e il mare, già mosso al mattino, tenderà a diventare molto mosso nel corso della giornata, con onde fino a circa due metri nel pomeriggio e fino a 2,5 metri tra sera e notte. Le temperature resteranno contenute, con valori massimi attorno ai 14 gradi lungo la costa.

Il cambio di passo si avvertirà maggiormente da martedì 17 novembre. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto lungo la costa, con possibili deboli precipitazioni locali sia tra Ventimiglia e Arma di Taggia sia tra Arma e il Golfo Dianese e nell’entroterra. A farsi sentire sarà soprattutto il vento da sud-ovest, inizialmente debole o moderato ma con raffiche che potranno raggiungere i 60 chilometri orari già in mattinata, mantenendosi su valori analoghi anche nel pomeriggio. In serata le raffiche potranno arrivare fino a circa 64 chilometri orari. In contemporanea crescerà anche il moto ondoso. Martedì sera il mare potrà diventare da molto mosso ad agitato, con altezza significativa delle onde compresa tra 1,6 e 3 metri.

Mercoledì 18 novembre il tempo tenderà invece a migliorare sul fronte del cielo, con condizioni serene o poco nuvolose su buona parte della provincia. Il vento, però, resterà protagonista: sono previste raffiche intorno ai 66 chilometri orari sia al mattino sia nel pomeriggio.

Il mare sarà l’elemento più evidente della giornata. Nel corso della mattinata potrà presentarsi da molto mosso ad agitato, con onde significative comprese tra 2 e 4 metri, per poi mantenersi su valori ancora elevati anche nel pomeriggio. Le temperature, intanto, saliranno sensibilmente: lungo la costa si potranno raggiungere i 19-20 gradi. «Temperature in temporaneo aumento, anche significativo in alta montagna», sottolinea Nebbia, descrivendo una fase caratterizzata quindi da aria relativamente mite ma anche da vento sostenuto e mare in condizioni impegnative.

Giovedì 19 novembre il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso e il vento tenderà progressivamente ad attenuarsi, pur mantenendo ancora raffiche intorno ai 47 chilometri orari nelle prime ore della giornata. Il mare resterà molto mosso per buona parte del giorno e anche in serata.

Il bollettino invita dunque a prestare attenzione soprattutto all’evoluzione del vento e del moto ondoso tra martedì e mercoledì. La carta allegata da Meteo Meniak rappresenta proprio la velocità massima delle raffiche previste: «I valori indicano i picchi stimati dal modello, non la velocità media del vento, e possono variare localmente per effetto dell’orografia e dell’esposizione», precisa Nebbia.