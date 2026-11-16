L’appuntamento, organizzato dal Riviera Historic & Racing Team nell’ambito di “Storiche Emozioni”, ha richiamato numerosi equipaggi, appassionati e amici di Melita, confermando il forte legame che la navigatrice aveva saputo costruire all’interno del mondo dei rally del Ponente.

La manifestazione si è sviluppata per tutta la giornata tra il raduno delle vetture, il giro turistico e le sessioni sul circuito dimostrativo allestito in corso Italia. Un programma pensato per riunire le diverse anime del motorismo storico e sportivo, ma che questa volta aveva soprattutto un significato particolare: ricordare Melita attraverso quella passione per le corse che aveva condiviso per anni con piloti, navigatori e amici.

Particolarmente sentita la presenza della famiglia Siri. Il direttivo del Riviera Historic & Racing Team ha voluto ringraziare «in particolare il figlio Federico e il fratello Davide per averci permesso di ricordare Melita con questa grande festa, a poco più di un anno dalla sua scomparsa».

Un ringraziamento è stato rivolto anche al sindaco di Ceriana Maurizio Caviglia e al Comitato Festeggiamenti di Ceriana, che hanno supportato il team nell’organizzazione dell’iniziativa, oltre alla Croce Verde di Arma di Taggia per l’assistenza garantita durante lo svolgimento della manifestazione.

A chiudere la giornata sono state le parole scelte dal Riviera Historic & Racing Team per rivolgersi direttamente a Melita: «Grazie per ogni lezione, per ogni sorriso, per ogni curva presa con amore. Sei e resterai con noi».

Una frase che sintetizza lo spirito del memorial: non soltanto un raduno di automobili e una giornata di spettacolo, ma il modo scelto dalla grande famiglia del motorsport ponentino per continuare a portare con sé il ricordo di una navigatrice che aveva fatto delle corse una delle sue grandi passioni.