Sanremo. A ventiquattr’ore dal retroscena di Riviera24 sul “diktat” di Claudio Scajola, Forza Italia alza la posta e rilancia. Ai tre iscritti che sostengono la giunta matuziana chiede di ricompattarsi attorno alla portabandiera in opposizione Patrizia Badino. Ad Alessandro Mager rivolge l’invito: scegliere con chi governare. L’apertura degli azzurri passa da due cose: la fine dell’intesa con il Partito Democratico e l’avvicinamento dell’area moderata di Mager al progetto politico dell’unico regista sulla scena: l’ex quattro volte ministro. A spiegarlo è Simone Vassallo, segretario provinciale di FI, presidente del consiglio comunale di Imperia e uomo di fiducia di Scajola.

Vassallo, il punto fermo è Badino. «A Sanremo la situazione è nota da tempo. Alle elezioni, quando si confrontavano Rolando e Mager, Patrizia Badino è risultata l’unica candidata eletta di Forza Italia e oggi è la portabandiera del partito in consiglio comunale. Noi siamo con lei. Questo è un punto fermo». Umberto Bellini, eletto con Idea Sanremo, Anna Roberta Di Meco e Luigi Marino, entrambi di Forum, hanno preso la tessera di Forza Italia nel febbraio 2025 e sono rimasti nei gruppi civici di maggioranza. Sono trascorse più di due settimane dal direttivo provinciale in cui si è parlato di una linea unica e condivisa come Forza Italia, anche nei riguardi dell’amministrazione Mager. E nel frattempo si sono susseguiti incontri riservati tra segretari di partito e consiglieri comunali, anche appartenenti ai momento civici.

«Dopo il congresso provinciale ci siamo ritrovati con iscritti a Forza Italia sia in minoranza sia in maggioranza. Al giro di boa dell’amministrazione Mager, anche in vista delle politiche, è necessario fare chiarezza e ricompattarci. Non possiamo pensare di continuare ad amministrare a Sanremo con nostri iscritti in maggioranza insieme al Pd. Non possiamo rimanere un po’ di qua e un po’ di là». Vassallo torna sul sindaco. «Nutro stima per Mager. Non ho nulla contro il suo mandato e spero che si possa collaborare, ma deve fare delle scelte. È una scelta di campo quella che gli chiediamo. Non imminente. Ma va fatta».

A invitare i sanremesi a votare per Mager contro Gianni Rolando era stato proprio Claudio Scajola. Mager ha poi sostenuto la riconferma dell’ex ministro in Provincia e oggi è il suo vicepresidente con delega al Bilancio, nonostante il primo degli eletti della lista vincente fosse il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. Un dettaglio di non poco conto. Sarà sempre Mager a portare in consiglio provinciale le pratiche finanziarie dell’ente presieduto dall’uomo che, secondo quanto trapela, ha chiesto a tre dei consiglieri comunali iscritti al partito di convergere sulla nuova linea di Forza Italia Imperia?

Biasi, la Lega allarga il caso al Ponente. Il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega Armando Biasi collega il cambio di linea interno a Forza Italia alla ripresa del confronto fra i partiti. «Sono soddisfatto che le segreterie provinciali del centrodestra siano tornate a riunirsi con continuità. Per molto tempo non è accaduto e il risultato sono stati questi “fritti misti”, con civici di centrodestra alleati alla sinistra. Con l’avvicinarsi del voto politico bisogna fare delle scelte. La presenza del Pd in maggioranza a Sanremo non è più tollerabile, così come a Vallecrosia e a Bordighera». Biasi cita l’Aurelia bis. «Il civismo può funzionare nei piccoli paesi. Nelle città i problemi veri si risolvono grazie alla politica. Sanremo vuole assumersi la responsabilità del ruolo di guida che le spetta anche nel centrodestra? Se non fosse per la Lega e per il viceministro Edoardo Rixi, il problema dell’Aurelia bis (quello degli svincoli cancellati e poi reintrodotti in extremis, ndr) sarebbe ancora da risolvere». Conclude il segretario: «Sanremo è troppo importante, ho proposto agli alleati un grande evento a fine gennaio per rilanciare l’azione della coalizione proprio partendo dal territorio del sindaco Mager»

Berrino, Fratelli d’Italia resta all’opposizione. «Lo ripeto allo sfinimento. A Sanremo siamo all’opposizione perché avevamo un altro progetto. Nella maggioranza attuale c’è il Pd, quindi non è pensabile che noi facciamo da stampella a questa giunta. Lavoriamo per il futuro della città, che si deciderà alle prossime amministrative. Nel frattempo collaboriamo sulle pratiche che riteniamo coerenti con la nostra idea di Sanremo e contrastiamo quelle che non condividiamo», dice il senatore e segretario provinciale Gianni Berrino. «Osserviamo quello che succede senza commentare in casa d’altri. A Sanremo siamo all’opposizione e di lì non ci muoviamo. Non ci sono spazi per un nostro ingresso in maggioranza. Nella mia città, Sanremo, persevera un’anomalia che va corretta ma al momento giusto: le prossime amministrative». E se dalle politiche uscisse riconfermato il governo Meloni? «Un accordo con Mager oggi non è nella nostra agenda e non è nei nostri discorsi. Rispettiamo gli elettori, che a Sanremo hanno scelto un’amministrazione in cui c’è la sinistra».

La prova di Bordighera. Premessa: a Vallecrosia il patto tra Fabio Perri, già dirigente di Fratelli d’Italia, e Cristian Quesada, allora segretario provinciale del Pd e oggi vicesindaco, ha battuto la lista sostenuta dal consigliere regionale della Lega Armando Biasi. A Camporosso esponenti locali di Fratelli d’Italia si erano esposti per il sindaco di centrosinistra Davide Gibelli. A Bordighera Marzia Baldassarre, iscritta a Forza Italia e vicina a Scajola Claudio, ha vinto a mani basse alla guida di una lista civica trasversale. Il dem Giuseppe Trucchi, sostenuto da Quesada, è diventato vicesindaco. Mentre all’opposizione siede l’azzurro ed ex assessore Marco Laganà. Massimiliano Iacobucci, candidato sindaco appoggiato da Fratelli d’Italia, si è fermato sotto al 20 per cento. Dopo il voto nella città delle palme, la consigliera regionale FdI Veronica Russo ha contestato a Berrino una linea che, a suo giudizio, aveva isolato il partito dalle realtà civiche. Ora però è evidente che il centrodestra sta andando nel solco del senatore, il quale ha pagato un prezzo pesante per la sua coerenza, perdendo tutte le elezioni chiave, eccezion fatta per Ventimiglia, dove però il sindaco è della Lega e la maggioranza è sotto scacco sempre di Forza Italia.

Il giro di vite annunciato da Vassallo sulle alleanze trasversali aiuta a leggere quanto sta già accadendo proprio a Bordighera. A pochi mesi dal voto, la sindaca Baldassarre e il suo vice Trucchi si sono già divisi in più occasioni. Il 27 ottobre Trucchi ha votato con la minoranza la mozione di Massimiliano Iacobucci (FdI) per salvaguardare la proprietà pubblica di Villa Regina Margherita. Con lui anche i consiglieri Annastella Merlo e Pierpaolo Guglielmi. Il resto della maggioranza ha respinto la proposta. Il giorno dopo, alla Conferenza dei sindaci dell’Asl1 a Imperia, Baldassarre ha delegato l’assessore Massimiliano Di Vito, uno dei suoi fedelissimi. Trucchi è medico, vicesindaco e assessore alla Sanità. In una città che fa i conti con le difficoltà della gestione privata del Saint Charles, la scelta ha spinto la minoranza a chiedere chiarimenti con una mozione. Sulla delega è intervenuto anche l’ex sindaco Vittorio Ingenito. Si è chiesto pubblicamente perché fosse stato scelto Di Vito al posto di Trucchi e ha ironizzato sulle competenze dell’assessore in fatto di miscelazione (Di Vito è di professione ristoratore e barista, ndr). Il primo strappo si era visto nel voto sulla villa. Con la scelta di chi dovesse rappresentare Bordighera sulla sanità, il braccio di ferro è uscito dall’aula consiliare. «A Bordighera si è appena votato e si è fatta una lista civica. Nessun consigliere è stato eletto con il simbolo di Forza Italia. A Sanremo invece Forza Italia deve rispondere alla consigliera Patrizia Badino. Tornando a Bordighera, ci sono iscritti autorevoli, a partire dalla sindaca. Anche lì, con il tempo, bisognerà fare chiarezza sul posizionamento di Forza Italia nell’amministrazione», torna in campo Vassallo.

Forum, il Casinò e la frattura tra gli Scajola. La richiesta del segretario provinciale mette in difficoltà anche Marco Scajola. I due consiglieri di Forum Di Meco e Marino, iscritti a Forza Italia, fanno capo a una civica che ha nell’assessore regionale un altro punto fermo. Alle cene di Forum Marco Scajola è un ospite ricorrente (vedi foto). Tra i suoi riferimenti c’è Giuseppe «Pino» Di Meco, promotore del gruppo, padre di Anna Roberta e presidente di Casinò Spa. Di Meco ha condiviso con Marco la stagione di Cambiamo ed è poi rientrato in Forza Italia quando Scajola Claudio l’ha risollevata e riorganizzata. L’assessore regionale ha ufficializzato il proprio ritorno nel settembre 2024, alla presentazione azzurra di Genova con Antonio Tajani, alla quale partecipò anche lo zio Claudio. Il dissenso sulla conduzione della casa da gioco ha già un capitolo pubblico. Claudio Scajola ha più volte sollecitato il ripristino delle quote di ante riparto per gli enti locali. Di Meco, sul punto, ha richiamato il quadro normativo e le ricapitalizzazioni sostenute negli anni dal Comune. Richiesta di Scajola caduta nel vuoto e osteggiata dal sindaco Mager.

Con le politiche alle porte, il nome di Marco Scajola è uno fra quelli che circolano per una possibile candidatura alla Camera, ma la diversità di vedute con lo zio si fa più visibile. Da capo delegazione di Forza Italia nella giunta Bucci, dovrebbe chiedere a Di Meco e Marino di seguire la linea provinciale, quindi a Forum di rompere con Mager. La presidenza del Casinò potrebbe finire nella verifica politica che ne seguirebbe. La società è interamente del Comune di Sanremo e un eventuale cambio al vertice passerebbe dalla stanza del primo cittadino. Se invece i due consiglieri restassero al loro posto, la linea di Vassallo, dettata dell’ex ministro, troverebbe resistenza proprio nell’area più vicina all’assessore regionale. A Sanremo rimarrebbero in maggioranza degli iscritti in palese contraddizione con la linea provinciale del loro stesso partito.

Taggia, la candidatura di Cerri torna al tavolo. La stessa tensione si vede nella successione di Mario Conio. Il sindaco uscente ha indicato Chiara Cerri per proseguire il progetto civico e Marco Scajola ha sostenuto pubblicamente la scelta. Vassallo riporta ora la decisione al tavolo dei partiti. «Con Chiara Cerri ho recentemente parlato a lungo e sono contento della sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Taggia. Ringrazio, per il grande lavoro fatto, il sindaco Conio, di cui nutro amicizia e stima. Da qui inizia un percorso di condivisione con le altre forze alleate. La priorità è avere un candidato unico, a prescindere da chi sarà. Sul nome di Chiara Cerri non ci sono questioni che riguardino la persona. La candidatura va condivisa con i nostri alleati». Biasi apre ad altri nomi. «Anche noi abbiamo appreso dai giornali della candidatura di Cerri. Stiamo ascoltando varie ipotesi e ci sono anche altri possibili candidati. Contano le indicazioni del territorio, il consenso e soprattutto le competenze. L’obiettivo è avere un candidato unico, rispettando le liste e l’identità del territorio. Evitiamo fughe in avanti e condividiamo il percorso».

Berrino insiste sulla convergenza. «Chiara Cerri è una consigliera regionale di Forza Italia e questo è un dato politico. La candidatura è nata fuori dalle segreterie, come può accadere in un comune come Taggia. Per noi è importante arrivare a un candidato unitario, capace di far convergere i molti voti civici con quelli dei partiti del centrodestra. Taggia avrà da gestire investimenti importanti, a partire dall’ospedale nuovo, e avrà bisogno di un’amministrazione forte».