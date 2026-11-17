Appalti verdi, Criteri Ambientali Minimi e nuove competenze per trasformare la sostenibilità in una leva di innovazione e competitività. Dopo il confronto tra Regioni del 12 novembre, il 24 novembre un nuovo appuntamento metterà in dialogo pubbliche amministrazioni e imprese.

Gli acquisti delle pubbliche amministrazioni non sono soltanto una voce di spesa, ma possono diventare uno strumento importante per orientare il mercato verso modelli più sostenibili. Scegliere beni, servizi e opere con un minore impatto ambientale significa infatti stimolare le imprese a innovare, ripensare i processi produttivi e sviluppare soluzioni sempre più attente all’ambiente.

CE-PRINCE: gli appalti verdi per promuovere l’economia circolare

È questa la prospettiva di CE-PRINCE – Central Europe Green Procurement and Innovation Network for Circular Economy, il progetto europeo di cui Regione Liguria è capofila, finanziato dal Programma Interreg Central Europe e dedicato alla diffusione del Green Public Procurement e dell’economia circolare.

Avviato nel giugno 2024, il progetto conta su risorse per oltre 2 milioni di euro e riunisce 10 partner di sette Paesi europei: Italia, Croazia, Ungheria, Austria, Slovenia, Polonia e Germania. Una rete che coinvolge istituzioni, camere di commercio, agenzie di sviluppo e organismi di ricerca, con l’obiettivo di condividere esperienze e individuare soluzioni comuni.

Il punto di partenza è il peso degli appalti pubblici, che rappresentano circa il 15% del PIL europeo e costituiscono quindi una leva significativa per la crescita dell’economia circolare. Per sfruttarne appieno le potenzialità occorre però far dialogare due mondi: quello delle amministrazioni, chiamate a inserire criteri ambientali nelle procedure di acquisto, e quello delle imprese, che devono poter comprendere questi requisiti e sviluppare le competenze necessarie per rispondervi.

CE-PRINCE lavora proprio su questo raccordo, favorendo una maggiore diffusione e applicazione dei criteri di Green Public Procurement (GPP) in settori strategici come agroalimentare, manifatturiero, edilizia e turismo. La collaborazione tra i partner europei ha permesso di confrontare normative e pratiche, analizzare le difficoltà esistenti e definire una strategia transnazionale, accompagnata da piani d’azione, sperimentazioni e percorsi formativi rivolti sia alle amministrazioni sia alle imprese.

Formazione e sostenibilità: i risultati del progetto in Liguria

In Liguria questa strategia si è tradotta in attività concrete: ha promosso iniziative di formazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), strumenti per integrare i principi dell’economia circolare nelle procedure di gara e percorsi di accompagnamento per il sistema produttivo. Nel 2026 sono stati organizzati sette incontri formativi per le pubbliche amministrazioni, con oltre 700 partecipanti e 70 istituzioni provenienti da tutta Italia. Sul fronte delle imprese, la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria hanno promosso sei incontri, coinvolgendo complessivamente circa 300 partecipanti provenienti dalle aziende del territorio, dal Levante al Ponente.

Un lavoro che punta a rendere gli appalti verdi sempre più efficaci, rafforzando le competenze delle stazioni appaltanti e aiutando le imprese a cogliere le opportunità offerte da un mercato orientato alla sostenibilità.

Accanto alla formazione, il progetto promuove la condivisione dei risultati e delle buone pratiche attraverso iniziative nazionali ed europee, tra cui EU Circular Talks, Ecomondo, Circular City Forum di Genova ed EU Green Week. Un percorso di diffusione che contribuisce ad ampliare il confronto e a coinvolgere nuovi territori e soggetti interessati.

Criteri Ambientali Minimi: il confronto tra le Regioni

In questo contesto si inserisce anche l’incontro Peer-to-Peer del 12 novembre, ospitato nella Sala Colombo di Regione Liguria a Genova, dal titolo “Le Regioni a confronto sull’applicazione dei CAM nei prezzari regionali”. I rappresentanti degli uffici prezzari di Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana hanno avuto l’occasione di condividere esperienze e modalità operative, approfondendo le opportunità e le criticità legate all’integrazione dei Criteri Ambientali Minimi nei prezzari regionali, strumenti importanti per promuovere la sostenibilità negli appalti pubblici.

Il 24 novembre a Genova il Simposio tra pubbliche amministrazioni e imprese

Il confronto proseguirà martedì 24 novembre, dalle 10 alle 12, con un Simposio dedicato al dialogo tra Pubbliche Amministrazioni e imprese liguri, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova. Per partecipare è possibile iscriversi all’incontro tramite il modulo online .

L’incontro sarà l’occasione per approfondire le opportunità offerte dagli appalti verdi e le difficoltà che le aziende incontrano nel rispondere ai requisiti ambientali previsti dai bandi pubblici. L’obiettivo è favorire un confronto diretto tra domanda pubblica e offerta privata, raccogliendo esigenze e individuando soluzioni condivise.

Il Simposio si terrà presso la Sala Colombo di Regione Liguria, in via Fieschi 15 a Genova , con possibilità di partecipazione online per chi ha sede fuori dal Comune di Genova.

Le dichiarazioni

Paolo Ripamonti, assessore regionale all’Ambiente

«La sostenibilità ambientale deve essere una leva concreta per orientare lo sviluppo economico e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Attraverso il Green Public Procurement le pubbliche amministrazioni possono incidere direttamente sul mercato, promuovendo prodotti, servizi e modelli produttivi sempre più attenti all’ambiente. Con CE-PRINCE rafforziamo il dialogo tra istituzioni e imprese e favoriamo la costruzione di filiere più sostenibili e competitive. Gli acquisti pubblici possono infatti accelerare la transizione verso l’economia circolare, stimolare l’innovazione e accompagnare le aziende verso nuovi modelli organizzativi e produttivi. La dimensione europea del progetto è un ulteriore valore aggiunto: condividere esperienze e buone pratiche significa costruire soluzioni efficaci e replicabili. La Liguria, nel ruolo di capofila, conferma così il proprio impegno nel trasformare le politiche ambientali in opportunità concrete di sviluppo e competitività. Desidero ringraziare i partner, i soggetti istituzionali coinvolti, gli uffici regionali e tutti coloro che stanno contribuendo a questo percorso. È grazie a questa collaborazione che la cooperazione europea può tradursi in azioni concrete e benefici duraturi per i territori».

Alessio Piana, assessore regionale allo Sviluppo economico

«Orientare gli acquisti pubblici verso soluzioni più sostenibili significa incidere non soltanto sulla spesa, ma anche sulle modalità con cui le imprese progettano, producono e offrono beni e servizi. CE-PRINCE punta proprio a favorire questo cambiamento, mettendo a confronto esperienze e competenze di diversi territori europei.

È importante migliorare le procedure delle stazioni appaltanti, ma anche mettere le imprese nelle condizioni di comprendere i requisiti ambientali e sviluppare le competenze necessarie per affrontare le nuove opportunità di mercato. Gli appuntamenti del 12 e del 24 novembre rappresentano due occasioni preziose per rafforzare questo dialogo e avvicinare il mondo pubblico a quello produttivo, trasformando la sostenibilità in un fattore di innovazione e competitività».