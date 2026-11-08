Castel Vittorio, rifiuti, parcheggio e nuovi asfalti: il sindaco fa il punto sui lavori in programma

Castel Vittorio. Dalla nuova rete per la raccolta dei rifiuti al completamento del parcheggio in corso Caviglia, passando per asfaltature, viabilità e iniziative natalizie. Sono diversi gli interventi sui quali ha aggiornato il Consiglio comunale il sindaco di Castel Vittorio, Gian Stefano Oddera, nel corso delle comunicazioni in apertura della seduta del 6 novembre scorso.

Uno dei temi affrontati riguarda l’organizzazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Dopo l’installazione della videocamera nell’area Peregun e il completamento degli allacci elettrici presso gli impianti di conferimento, l’amministrazione sta preparando l’avvio del servizio, seguendo il modello già adottato dai Comuni limitrofi nell’ambito dell’organizzazione del Sub-Ambito Ventimigliese. Nelle prossime settimane saranno diffuse le informazioni rivolte alla popolazione, in vista dell’attivazione del nuovo sistema e della conseguente rimozione dei vecchi cassonetti.

Sul fronte del contrasto agli abbandoni, il sindaco ha inoltre annunciato un incontro con il Comune di Ventimiglia, inizialmente programmato per il 9 novembre, per definire l’attivazione delle fototrappole presso le diverse isole ecologiche e in alcuni punti strategici del territorio comunale. L’obiettivo è prevenire e contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti.

Aggiornamenti anche sul nuovo parcheggio di corso Caviglia, dove i lavori stanno procedendo regolarmente. Nelle prossime settimane è prevista la conclusione delle opere relative alla scalinata, a cui seguirà l’installazione dell’illuminazione dell’area.

Resterà poi da realizzare il lotto conclusivo, finanziato attraverso un nuovo contributo regionale, approvato dalla Giunta della Regione Liguria il 15 ottobre, al quale si aggiungerà la compartecipazione del Comune. Le risorse sono state inserite nella variazione di bilancio sottoposta al Consiglio comunale nella stessa seduta.

L’ultimo lotto comprenderà la pavimentazione, la realizzazione degli stalli di sosta, una seconda scalinata di collegamento con la zona vicina al paese e la piantumazione di un albero in memoria di Andrea Pastor. L’affidamento dell’intervento da parte dell’ufficio tecnico è previsto entro la fine dell’anno, mentre l’esecuzione dei lavori dovrebbe svilupparsi nei primi mesi del 2027.

La variazione di bilancio prevede anche nuove risorse per una serie di interventi di asfaltatura sul territorio comunale. Le opere interesseranno innanzitutto via Martiri e diversi tratti della strada intercomunale che collega Castel Vittorio a Bajardo. Anche in questo caso l’affidamento è previsto entro la fine del 2026, con l’obiettivo di completare gli interventi nei primi mesi del prossimo anno.

Sempre in tema di viabilità, il sindaco ha annunciato che nella giornata del 6 novembre la Giunta avrebbe approvato il progetto per l’allargamento della strada intercomunale Castel Vittorio-Bajardo. Il Comune si prepara quindi a individuare le necessarie risorse attraverso la ricerca di finanziamenti esterni.

Infine, una notizia positiva sul fronte degli eventi. La richiesta di contributo presentata alla Regione Liguria nell’ambito del programma “Natale in Liguria” è stata accolta. L’amministrazione è ora in attesa della graduatoria ufficiale, che indicherà l’importo del finanziamento assegnato al Comune per sostenere le manifestazioni natalizie.