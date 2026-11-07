I fiori eduli di Castel d’Appio protagonisti su ARTE: la Liguria conquista la televisione francese

Un documentario dell’emittente culturale franco-tedesca racconta la Riviera di Ponente attraverso i suoi paesaggi, le tradizioni gastronomiche e le produzioni locali. Tra i protagonisti anche Ilaria Positano, che sulle alture di Ventimiglia coltiva fiori commestibili e li utilizza in cucina.

La Liguria dei sapori, dei paesaggi e delle tradizioni gastronomiche arriva sugli schermi francesi con un documentario dedicato alla Riviera di Ponente. A raccontarla è ARTE, l’emittente culturale franco-tedesca, con un episodio della serie Les délices de Ligurie, intitolato Riviera di Ponente – Le jardin de la Ligurie. Tra i protagonisti del viaggio televisivo c’è anche il mondo dei fiori eduli di Castel d’Appio. Sulle alture di Ventimiglia, Ilaria Positano coltiva fiori commestibili e li trasforma in ingredienti per preparazioni gastronomiche, dalla pasta ai pesti. Una realtà che offre uno sguardo particolare sulla biodiversità del territorio e sulle possibilità di portare i fiori in cucina, non soltanto come elemento decorativo, ma come parte integrante di una ricetta. La presenza di questa esperienza nel documentario rappresenta un riconoscimento per una produzione ancora di nicchia, ma sempre più interessante per la gastronomia contemporanea. I fiori eduli, con i loro profumi, colori e differenti caratteristiche aromatiche, permettono infatti di arricchire le preparazioni e di valorizzare il legame tra cucina, paesaggio e stagionalità.

A Castel d’Appio, l’attività guidata da Ilaria Positano invita il pubblico a entrare in serra, conoscere le coltivazioni e raccogliere personalmente i fiori destinati alla cucina. Un percorso semplice solo in apparenza, perché dietro ogni petalo c’è un mondo fatto di ricerca, coltivazione e cultura gastronomica.

Qui i fiori non nascono per decorare un vaso, ma per arrivare nel piatto. Ed è proprio questo cambio di prospettiva a rendere l’esperienza interessante: osservare da vicino una produzione agricola che negli ultimi anni ha conquistato l’alta ristorazione, mantenendo però una dimensione artigianale e profondamente legata al territorio del Ponente ligure. Quella di Castel d’Appio è una realtà costruita passo dopo passo, nata da una passione diventata professione. Oggi l’azienda collabora con ristoranti e chef tra Liguria, Costa Azzurra e Principato di Monaco, puntando su una coltivazione sostenibile e rispettosa dei ritmi naturali. Nessun prodotto chimico di sintesi, ma un’agricoltura attenta all’ambiente e coerente con la lunga tradizione floricola del territorio.

Dalle serre di Via Sant’Anna lo sguardo si apre sul paesaggio circostante, regalando una vista che accompagna il visitatore lungo tutto il percorso. La visita, disponibile su prenotazione, è pensata come un’esperienza guidata che permette di entrare concretamente nel lavoro quotidiano dell’azienda. Si parte dalla serra, dove si possono osservare le diverse varietà di fiori nelle varie fasi di crescita, imparando a riconoscerne profumi, colori e caratteristiche. È qui che emerge la differenza tra un fiore ornamentale e uno coltivato per uso gastronomico. Il percorso prosegue con un momento dedicato alla degustazione e all’utilizzo dei fiori eduli in cucina: non semplici elementi decorativi, ma ingredienti veri e propri, capaci di portare aromi, consistenze e identità ai piatti.

La visita si conclude con la raccolta. Ogni partecipante può scegliere direttamente i fiori preferiti e preparare una vaschetta da portare a casa. Un gesto che rende concreta l’esperienza e crea un legame diretto con il prodotto e con il territorio. In un momento in cui la gastronomia cerca autenticità, filiera corta e identità territoriale, realtà come questa dimostrano come il futuro possa passare anche da piccole produzioni specializzate, capaci di valorizzare competenze agricole e cultura del paesaggio. A Castel d’Appio il fiore cambia ruolo: esce dal vaso, entra in cucina e torna a essere parte viva del nostro rapporto con il cibo e con la natura. L’azienda si trova a Castel d’Appio, in Via Sant’Anna 211 a Ventimiglia. Le visite si effettuano su prenotazione per garantire un’esperienza curata e personalizzata.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: +39 329 135 23 11

Email: fioridicasteldappio@gmail.com