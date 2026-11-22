Taggia. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 8.30, lungo la via Aurelia ad Arma di Taggia per l’incendio di alcuni cassonetti dei rifiuti.

Le fiamme, sviluppatesi a ridosso di una palazzina, hanno danneggiato anche il portone d’ingresso e i citofoni dell’edificio adiacente. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.