L'intervento|
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Taggia/
Valle Argentina - Armea/
Cassonetti in fiamme sull’Aurelia, danneggiati portone e citofoni di una palazzina
22 novembre 2026 | 11:54
L’incendio questa mattina ad Arma di Taggia. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, nessuna persona coinvolta
Taggia. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 8.30, lungo la via Aurelia ad Arma di Taggia per l’incendio di alcuni cassonetti dei rifiuti.
Le fiamme, sviluppatesi a ridosso di una palazzina, hanno danneggiato anche il portone d’ingresso e i citofoni dell’edificio adiacente. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.
Nessuna persona è rimasta coinvolta. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.