«Il potere ordinatorio è del sindaco e quindi anche sulle ordinanze della polizia locale il capo è il sindaco, che può modificare un’ordinanza o farla applicare in maniera diversa»

Imperia. «Ho fatto il mio dovere come sindaco». All’uscita della caserma dei carabinieri di Imperia, Claudio Scajola, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Elisabetta Busuito, torna sulla vicenda che lo vede coinvolto in un’indagine della Procura di Imperia per l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio, respingendo le contestazioni e rivendicando la legittimità del proprio intervento.

Al centro dell’inchiesta un episodio risalente al novembre 2023, quando il primo cittadino sarebbe intervenuto durante le operazioni di rimozione di alcuni motorini in una strada interessata da un divieto di sosta. Secondo la ricostruzione della vicenda, Scajola avrebbe contestato le modalità e i tempi con cui venivano effettuati i trasferimenti dei mezzi.

«È un mio potere, perché il potere ordinatorio è del sindaco e quindi anche sulle ordinanze della polizia locale il capo è il sindaco, che può modificare un’ordinanza o farla applicare in maniera diversa», ha dichiarato.

Il primo cittadino ha soprattutto negato di aver mai chiesto agli agenti di annullare le sanzioni. «Quello che ho letto non corrisponde al vero. Io non ho mai detto di stracciare le multe, tant’è vero che le multe sono state pagate».

Scajola ha spiegato che il suo intervento riguardava esclusivamente la rimozione dei veicoli, che a suo giudizio non avrebbe dovuto essere effettuata con quelle modalità e in quei tempi. «Ho detto che la rimozione dei mezzi non doveva essere fatta dopo un’ora dall’inizio del divieto, in una zona che non era interessata all’allestimento di quella manifestazione e una manifestazione che sarebbe cominciata il giorno dopo di pomeriggio».

La decisione, secondo il sindaco, sarebbe stata dettata dalla volontà di evitare ai proprietari un ulteriore esborso economico, oltre alle sanzioni amministrative. «Ho fatto l’interesse del pubblico. Ho fatto il sindaco che non ha voluto che, oltre alla multa che dovevano pagare quei tre o quattro motorini, dovessero anche pagarsi a testa due o trecento euro per una rimozione ingiustificata, che doveva essere fatta in orario diverso. E c’era tutto il tempo di farlo».

Il primo cittadino si è detto inoltre turbato dall’avvio dell’indagine e dalla ricostruzione dei fatti contenuta negli atti. «Che da questo sia nata un’indagine che nelle sue premesse non dice quello che hanno detto i due vigili urbani presenti mi lascia molto turbato», ha affermato, ribadendo che il proprio intervento rientrava nelle prerogative istituzionali del sindaco, chiamato a garantire «l’equità e l’equilibrio nei provvedimenti che si svolgono».

Questa mattina, intanto, è stata depositata la memoria difensiva. Non si è svolto un interrogatorio e non ci sono state domande e risposte. A chiarirlo è stato lo stesso Scajola, spiegando che la documentazione presentata, circa venti pagine, affronta soprattutto gli aspetti giuridici relativi ai poteri del primo cittadino.

«Abbiamo depositato la memoria, fatta molto bene sul piano del diritto, e cioè i poteri del sindaco sul merito, chiarendo attraverso le indagini difensive che sono state fatte», ha dichiarato.

Nella memoria, viene inoltre sostenuta la convinzione della difesa che l’indagine non avrebbe dovuto nemmeno essere avviata. «Ne ho subito un danno di immagine, sia per me sia per la funzione del sindaco, mettendo in dubbio che il sindaco possa avere nei suoi poteri quello di dare ordini alla polizia locale», ha concluso.

A spiegare il lavoro effettuato è stato l’avvocato Busuito, che ha sottolineato come le verifiche effettuate dalla difesa abbiano permesso di raccogliere ulteriori elementi per ricostruire quanto accaduto. «Sono indagini difensive che valgono a ricostruire quello che era accaduto attraverso atti di carattere amministrativo, per ulteriormente suffragare, in aggiunta agli elementi fattuali, quello che è, a nostro avviso, anche l’inconfigurabilità sul piano del diritto del fatto di reato».

Il legale ha posto l’accento sulla distinzione tra ciò che può assumere rilevanza penale e ciò che invece rientra in altre sfere dell’ordinamento. «Il perimetro del penalmente rilevante è sempre qualcosa di molto definito. Al netto di tutto quello che ha sintetizzato il sindaco, e che è chiaramente esposto in maniera ancora più diffusa all’interno della memoria che abbiamo consegnato, c’è un tema di che cosa è reato e che cosa no. Perché comunque siamo in ambito penalistico e, come all’epoca avevo già detto sin dal giorno uno per la vicenda del favoreggiamento “Maiolino”, qui il reato sul piano giuridico, al netto di tutto il resto, a mio avviso non c’è».